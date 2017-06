Trump dice que sufre la "mayor caza de brujas de la historia"

Nuevo capítulo en la investigación sobre la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y que ya afecta directamente al propio presidente Donald Trump y no sólo a sus asesores más próximos.

Parece que ahora el cerco se cierra cada vez más sobre el propio millonario. De hecho, el fiscal Especial Robert Mueller estaría investigándole por presunta obstrucción a la justicia, según fuentes oficiales citadas por los diarios 'The Washington Post' y 'The New York Times'.

Trump, por su parte, ha dicho vía Twitter, que la colusión de su equipo con la injerencia de Rusia en las elecciones es ridícula, con "cero pruebas" y que "ahora van" por "obstrucción de la justicia" en la "falsa historia". "Son testigos de la mayor 'caza de brujas' de la historia política, dirigida por personas malas y conflictivas", ha publicado el jueves a través de su red social favorita.