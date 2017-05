Macron, Corbyn y Díaz

Se rompen y derrumban los partidos, pero no se diluyen las ideologías personales ni desaparecen los votantes. La grave crisis de la política europea atiende a un fracaso múltiple producido por la corrosión de las estructuras partidistas y por la falta de responsabilidad de algunos de sus representantes. La desafección, pese a su rotundidad, no alienta la orfandad del voto. La abstención, por ejemplo, no es una estación término, una opción permanente donde se acomodan las mayorías; tan solo se describe como un área de descanso que permite tomar distancia o madurar una alternativa. La tendencia electoral de la UE –el caso de España no es una excepción– describe cómo el voto ha buscado refugio entre las opciones que han mostrado una mayor capacidad de adaptación al entorno o, en su defecto, aquellas que mejor han sabido comprender lo que sociológicamente se demandaba en cada momento. Los cambios sufridos en la imagen y percepción que trasladan los partidos han sido radicales, no así en los deseos del votante, que al margen de su mayor o menor indignación o de su voluntad por infligir castigo a los políticos por sus muchos desmanes, continúa exigiendo respuestas.