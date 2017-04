Suben a 24 los muertos por el derrumbe de un vertedero en Colombo

"La cifra oficial de personas fallecidas hasta el momento en el desastre es de 24", dijo el portavoz de la Policía de Sri Lanka, Priyantha Jayakody, que detalló que unas 180 personas afectadas por el derrumbe han sido trasladadas a refugios temporales.

Explicó que las autoridades aún no han podido determinar el número total de personas afectadas, debido a que el incidente tuvo lugar durante la celebración de un popular festival en el país por lo que muchos de los habitantes de Meethotamulla no estaban en sus viviendas y personas que no residían habitualmente allí se encontraban de visita.

La investigación sobre las causas del derrumbe del vertedero de Meethotamulla aún está en marcha y "todavía no hay conclusiones" sobre qué lo provocó, dijo el portavoz de la Policía.

Las tareas de rescate y limpieza en la zona continúan en marcha en cuatro puntos y en ellas participan 1.050 miembros de las fuerzas de seguridad esrilanquesas, afirmó el portavoz del Ejército del país, Roshan Seneviratne.

"La esperanza de encontrar víctimas con vida bajo los escombros está disminuyendo", contó.

El desastre de Meethotamulla tuvo lugar el pasado viernes en torno a las 15.00 (9.00 GMT), cuando toneladas de residuos que se encontraban amontonados se derrumbaron sobre las viviendas ubicadas en las inmediaciones del vertedero.

El vertedero de Meethotamulla se había convertido en los últimos años en una gigantesca montaña de unos 90 metros de altitud de basura, donde los servicios de limpieza de Colombo depositaban los deshechos recogidos en la ciudad cada día pese a la queja de sus habitantes.

En las inmediaciones del vertedero, se encontraba el asentamiento de viviendas afectadas por el derrumbe en donde habitaban, según indicaron desde el Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka, al menos unas 600 personas.

El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ordenó destinar "los fondos necesarios" para llevar a cabo las labores de rescate en Meethotamulla, según un comunicado de la oficina presidencial.