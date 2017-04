Así es la bomba más grande no atómica lanzada por EE. UU.

Donald Trump decidió autorizar este Jueves Santo el uso, por primera vez en combate, del mayor arma no atómica del arsenal de EE. UU., la MOAB (conocida popularmente como 'mother of all bombs' o 'madre de todas las bombas') para atacar posiciones del Estado Islámico en Afganistán. Aunque el acrónimo responde al nombre Massive Ordenance Air Blast (explosión de aire masiva de artillería), su nombre real es GBU-43/B.