La CE insta a los países europeos a garantizar la protección de los niños inmigrantes

En sus recomendaciones a los países europeos, el Ejecutivo comunitario hace hincapié en la importancia de garantizar que las necesidades individuales de cada niño sean identificadas lo antes posible tras su llegada.

"Todos ellos deben tener acceso a asistencia legal, atención sanitaria, apoyo psicosocial y educación sin demoras y sin importar su situación", incide la CE en su comunicado. Según datos del Ejecutivo comunitario, uno de cada tres solicitantes de asilo en la UE entre 2015 y 2016 eran niños.

"Sabemos que los niños son un grupo vulnerable, pero no son marginales en el contexto de la situación actual en Europa", alertó el comisario europeo de Migración e Interior, Dimitris Avramopoulos, en la rueda de prensa de presentación del documento.

La Comisión propone también que haya funcionarios de protección de menores destinados en cada uno de los puntos calientes de llegada de refugiados, como los situados las costas italianas y griegas, y advierte de que se deben tomar "todos los pasos necesarios" para evitar las detenciones administrativas de los pequeños.

Las recomendaciones planteadas aluden también a la frágil situación de los menores no acompañados, para los que se propone la integración en familias de acogida y la asignación de tutores legales en el momento de la llegada, con vistas a la protección de sus intereses y derechos.

En estos casos, detalla la Comisión, se deben redoblar los esfuerzos para acelerar la búsqueda de la familia del menor tanto dentro como fuera de territorio comunitario y trabajar por su reunificación.

"Tenemos que garantizar que (los menores) no corran el riesgo de ser objeto de abusos, que no sean explotados y que no desaparezcan", pidió Avramopoulos, que también remarcó la importancia de evitar que "se vean atraídos por actividades criminales o por la radicalización".

El objetivo del Ejecutivo comunitario es, según Avramopoulos, que los Estados miembros den su apoyo a estas acciones en los próximos meses para después "trabajar todos juntos para ponerlas en práctica".