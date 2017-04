Aviones sirios lanzan barriles bomba en zonas rebeldes de Hama

Una fuente militar siria ha negado la información del Observatorio y ha subrayado que el Ejército no usa barriles bomba, como se conoce a los grandes cilindros llenos de explosivos y metralla que al ser lanzados desde el aire provocan una destrucción indiscriminada en tierra.

Según el Observatorio, "un número" de barriles bomba han sido lanzados en las localidades de Taybat al Imam y Soran, al norte de la ciudad de Hama, donde los grupos rebeldes encabezados por facciones yihadistas lanzaron una gran ofensiva el mes pasado.

El director del Observatorio, Rami Abdulrahman, ha precisado que el número de barriles bomba lanzados por los aviones del régimen ha sido relativamente pequeño. Los investigadores de la ONU han constatado un uso regular de este tipo de munición por parte de las fuerzas gubernamentales en Siria.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, el lunes mencionó los barriles bomba junto con el gas venenoso como las armas que estaban causando sufrimiento de "bebés y niños". "Si gaseas a un bebé, si lanzas un barril bomba a gente inocente (...) verás una respuesta de este presidente", advirtió.

La fuente militar siria ha asegurado que las fuerzas gubernamentales "no usan estos barriles y no existen en el Ejército sirio". Las operaciones militares continúan en toda Siria y "no nos detendremos", ha añadido la fuente.