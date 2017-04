Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

"Exhortamos al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una reunión extraordinaria para debatir la situación", ha asegurado el departamento que dirige Sergei Lavrov, en un comunicado publicado en su página web oficial.

El Gobierno de Rusia ha dicho que Estados Unidos ha bombardeado la base militar del régimen sirio "aprovechando como pretexto el incidente químico en la provincia de Idlib". "EE.UU., que no se dignó investigar los hechos, hizo una demostración de fuerza contra un país que lucha contra el terrorismo internacional", ha asegurado el Ministerio de Exteriores ruso.

Según el departamento que dirige Sergei Lavrov, el ataque de Estados Unidos en Siria es además un "intento de desviar la atención de la situación en Mosul", donde las acciones bélicas, "en particular de la coalición liderada por Estados Unidos", han causado la muerte de "cientos de civiles" en una zona donde va "en aumento la catástrofe humanitaria".

"Estados Unidos ha tomado la decisión de atacar a Siria antes de los sucesos en Idlib que se utilizaron como pretexto para una demostración de fuerza", ha considerado el Ministerio de Exteriores ruso. "Es imposible que Estados Unidos no entienda que las tropas gubernamentales sirias no emplearon armas químicas. Damasco sencillamente no las tiene, circunstancia que se ha corroborado repetidamente por especialistas", ha señalado.