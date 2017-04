Trump afirma que "algo debe suceder" tras el ataque químico en Siria

"Creo que lo que pasó en Siria es una desgracia para la humanidad y que él (Al Asad) está ahí y supongo que está dirigiendo las cosas, así que pienso que algo debería suceder", afirmó Trumpo a los periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, preguntado por sus planes en Siria, Trump respondió: "No quiero decir lo que voy a hacer". "Lo que Al Asad hizo es terrible. Lo que pasó en Siria es un crimen verdaderamente atroz y no debería haber ocurrido, y no debería permitirse que suceda", agregó.

Las palabras de Trump se producen el mismo día en el que la cadena CNN informó que el presidente comunicó a algunos miembros del Congreso que está evaluando una acción militar en Siria en respuesta al ataque químico, con más de 70 muertos.

Este miércoles, Trump ya sugirió que podría adoptar una postura más dura hacia el régimen de al Asad, tras ese "inaceptable" ataque.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, prometió este jueves una "respuesta apropiada" y atribuyó a Al Asad un "papel incierto" en el futuro de su país.