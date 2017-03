Siete heridos en un ataque con hacha en una estación de tren en Düsseldorf

En un comunicado, la policía del estado federado de Renania del Norte-Westfalia informó de que el hombre, que se encuentra hospitalizado, residía en Wuppertal, ciudad situada a unos 35 kilómetros de Düsseldorf.

En el ataque resultaron heridas siete personas, tres en estado grave y cuatro leve.

Las instalaciones de la estación han sido reabiertas, y la policía informó de que ya ha concluido los registros y la búsqueda de otros posibles sospechosos al asumir que el detenido actuó en solitario.

Tras el ataque se desplegaron fuerzas especiales de la policía en la estación para buscar a una persona que, según se comprobó al revisar los vídeos de seguridad de la estación, huyó rápidamente del lugar de los hechos y podía resultar sospechosa.

El detenido comenzó su ataque presuntamente en uno de los andenes y después agredió con el hacha a otras personas ya en el recinto de la estación, aparentemente elegidas al azar.

En su huida del lugar, saltó desde un puente y resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario y se encuentra ingresado.

Varias personas compartieron en Twitter imágenes minutos después del ataque:

#BREAKING a bloody rampage in #Dusseldorf as an axe wielding man injures at least 5 #germany pic.twitter.com/saVCUAUitI