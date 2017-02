Trump prevé aumentar el gasto militar en detrimento del Medio Ambiente

El primer borrador de presupuesto del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aumentará significativamente el gasto militar en detrimento de otras agencias que no tengan áreas destinadas a defensa, como la Agencia de Protección Medioambiental (EPA).

El mandatario estadounidense ya anunció la semana pasada su intención de incrementar el arsenal nuclear del país y estar "a la cabeza de la manada" de los países que disponen de armas nucleares.

Parece que Trump desconocía que hasta la fecha EE. UU. ya está en cabeza en gasto militar y en armamento nuclear respecto al resto de países del Planeta.

Aunque el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha asegurado que no habrá recortes en programas sociales, ni en el Medicare, el análisis que efectúa el diario estadounidense, 'The New York Times', advierte que ciertos programas de protección social se verán afectados, como las ayudas a los jubilados.

Además, el borrador presupuestario se propone eliminar la asistencia legal gratuita a personas con bajos ingresos. La intención del presidente es eliminar la Corporación de Servicios Legales (LSC por sus siglas en inglés). Los activistas por el acceso igualitario a la justicia alertan que los damnificados por esta medida serán, desde las víctimas de violencia de género, hasta personas con bajos ingresos que se enfrentan a desahucios, veteranos de guerra y personas discapacitadas.

El programa de asistencia legal supone una proporción muy baja del presupuesto pero su eliminación puede inferir un gran impacto en los más vulnerables del sistema. Mientras Donald Trump pretende destinar enormes partidas presupuestarias a gastos militares o al control de las fronteras, trata de recortar la asistencia legal igualitaria al tiempo que se adelanta una aplicación "más suave" de las leyes contra la violencia machista.

Si esto se efectúa finalmente supondría "un duro golpe para las mujeres" , según Rebecca Buckwalter-Poza, socia del Centro por el Progreso Americano y que considera que eliminar el LSC sería "devastador". En la jornada del lunes, el presidente dará las instrucciones pertinentes a las agencias federales para confeccionar el presupuesto para el próximo ejercicio.

Medio Ambiente

Ya se anuncia que una de las agencias más perjudicadas será la destinada a proteger el Medio Ambiente. Trump ha sido, desde la campaña electoral y en sus primeros días al frente de la presidencia, especialmente crítico con la Agencia de Protección Medioambiental (EPA).

Siempre que tiene ocasión critica al expresidente Barack Obama por haber suscrito compromisos internacionales que, a su juicio, perjudican los intereses económicos del país y las políticas energéticas que él defiende, aquellas relacionadas con combustibles fósiles.

En una entrevista distribuida por la cadena 'Fox', el secretario del Tesoro afirmaba en relación a las partidas sociales y al Medicare que no los tocarán "por ahora. Así que no esperamos ver eso como parte de este presupuesto", dijo Mnuchin. "Estamos muy concentrados en otros aspectos y eso es muy importante para nosotros. Y esa es la prioridad del presidente", ha agregado.

La Casa Blanca prepara las directrices económicas basadas en unas previsiones de crecimiento del 2,4% para este año, lo que significa que hay cierto optimismo respecto a los análisis iniciales pero está por debajo del 3 por ciento que prometió el presidente Trump durante la campaña y a lo que se comprometió de nuevo la pasada semana.

El borrador presupuestario ha sido redactado por el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvake y supone el primer revés a las agencias federales que tendrán varios días para comentar el plan y los líderes del Congreso serán informados la noche del martes.