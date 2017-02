Las grandes firmas textiles boicotean la feria en Bangladesh en apoyo a trabajadores

Las compañías Inditex y H&M confirmaron su decisión de no acudir a la Feria de Ropa de Dacca, que tendrá lugar el próximo fin de semana, una postura que también han tomado C&A, Next y Tchibo, según informó la organización no gubernamental holandesa Campaña Ropa Limpia (CCC, en inglés).

La decisión surge después de que docenas de trabajadores fueran detenidos y encausados tras una huelga realizada en diciembre en 59 fábricas bangladeshíes en el enclave de Ashulia, a las afueras de Dacca, que las autoridades declararon ilegal.

Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron una persecución contra los trabajadores y la apertura de causas penales "injustas" o "aparentemente fabricadas" por parte de las autoridades, que a mediados de mes liberaron a varios líderes sindicales tras semanas de arresto.

Respuesta de H&M e Inditex

"Inditex está trabajando con IndustriALL Global Union (Sindicato Global) en varias acciones para el restablecimiento de los derechos y los puestos de trabajo de los trabajadores tras las huelgas de Ashulia. En consecuencia, Inditex no asistirá a la Feria de la Ropa de Dacca", indicó la compañía española en una declaración.

La empresa señaló que aunque su influencia sobre los suministradores en Bangladesh es limitada, ya que en la mayoría de sus productos se surte de mercados cercanos a España, sigue comprometida "en la protección de los trabajadores en esta zona".

"Continuaremos tomando las acciones necesarias en cooperación con sindicatos globales, marcas, ONG y otros representantes de la sociedad civil para defender los derechos de los trabajadores", señaló.

Un portavoz de H&M confirmó que el gigante sueco de ropa tampoco mandará representación a la feria, organizada por la Asociación de Exportadores y Fabricantes de Ropa de Bangladesh (BGMEA) y en la que suele hablar la primera ministra del país, Sheikh Hasina.

"H&M cree que asistiendo a la Feria de Ropa de Dacca crearía confusión y enviaría señales equivocadas sobre nuestro compromiso con la libertad de asociación", señaló Håcan Andersson vía correo electrónico.

El presidente de BGMEA, Siddiqur Rahman, confirmó que se han comunicado con los fabricantes internacionales para prometerles soluciones a las reivindicaciones planteadas por el IndustriALL Global Union para la liberación de sindicalistas, la reapertura de las oficinas de los sindicatos y una reunión con los trabajadores.

"Los líderes sindicales tienen fianza y el Gobierno accedió a reabrir las oficinas de todos los sindicatos registrados allí (en Ashulia) y nosotros también hemos prometido nuestra cooperación para la reunión con trabajadores", dijo.

Huelga

Los trabajadores realizaron la huelga en Ashulia, el principal centro de producción textil del país en demanda de un incremento del salario mínimo, situado ahora en los 97 dólares mensuales.

Las autoridades declararon la huelga ilegal y detuvieron a docenas de trabajadores, periodistas y políticos locales bajo cargos de incitar a la violencia.

Además las fábricas echaron a 1.600 personas a la calle, según fuentes policiales, una cifra que según los sindicatos locales es aún mayor y que la BGMEA niega.

El sector textil, que representa el 81% de las exportaciones de Bangladesh, lleva años en el ojo del huracán por las condiciones de trabajo, especialmente tras el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, en el que murieron 1.100 trabajadores y 2.500 resultaron heridos.