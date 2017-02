“¿Y si hoy no vuelvo a casa?”

El miedo es libre, los inmigrantes sin papeles no. Donald Trump dice haber "quitado los grilletes" a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con sus nuevas directrices para echar a andar la maquinaria de deportaciones masivas. Al hacerlo ha dejado atenazados en casa a millones de inmigrantes que temen abrir la puerta cuando suena el timbre. Si antes ya vivían de puntillas, ahora les toca fundirse con las sombras y prepararse para desaparecer. ¿Qué tal si un día van a trabajar y no vuelven? ¿Quién se ocupará de sus hijos? ¿Qué harán estos cuando vuelvan de la escuela y no encuentren a nadie en casa?