Trump anuncia una nueva orden migratoria que acelerará las deportaciones

La marcha ha sido convocada por la Fundación por el Entendimiento Étnico y la Fundación Nusantara para protestar contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe la entrada en el país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La orden está suspendida por los tribunales estadounidenses.

No obstante, pese a las manifestaciones, protestas en varias ciudades y un país polarizado, Donald Trump anunciaba el sábado, en un mitin con sus seguidores más incondicionales, que esta semana presentará una nueva orden ejecutiva sobre inmigración, después de que la anterior del 27 del enero fuera paralizada por la Justicia.

Aún se desconocen los términos del nuevo decreto, a pesar de que a juicio de Trump, "sorprenderá al mundo". Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, firmaba el viernes dos órdenes con las que va a aumentar el número de inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados. Bajo estas órdenes, cientos de miles de personas se enfrentarían a procesos para ser expulsados de Estados Unidos, incluidos colectivos cuya deportación no era considerada una prioridad con la anterior administración de Barack Obama.

De esta forma, estarían en peligro de ser deportados aquellas personas acusadas de delitos, aunque no hayan sido declaradas culpables, o progenitores de niños que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos. En uno de los documentos, Kelly asegura que la inmigración ilegal a lo largo del la frontera con México "ha creado una significante vulnerabilidad a la seguridad nacional de Estados Unidos".

Estas órdenes se consideran una guía de actuación que desarrolla la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el pasado 27 de enero. La orden supuso la prohibición momentánea de entrada en el país a nacionales de siete países de mayoría musulmana. Además, Trump paralizó los programas de acogida de refugiados.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha preparado ya unas nuevas directrices de actuación para sus agentes de inmigración con la que se busca acelerar las deportaciones, ya que insta a no permitir la entrada nada más que a los solicitantes con buenas opciones de conseguir el asilo.

Estas directrices están incluidas en un borrador de manual con fecha 17 de febrero, aunque no se especifican criterios específicos para determinar cuándo hay riesgo creíble de persecución en el país de origen. El documento fue publicado en primer lugar por el grupo de prensa McClatchy.

Así, insta a "obtener toda la información relevante" para determinar "miedo creíble" de persecución si el solicitante es devuelto a su país en el que será el primer obstáculo de los inmigrantes que lleguen al país. Tres fuentes conocedoras del contenido del borrador han explicado que lo que se pretende es elevar el nivel de exigencia en las primeras evaluaciones. Los funcionarios tendrán ahora una amplia discrecionalidad para decidir en cuestiones de asilo y determinar qué solicitudes tienen una "posibilidad significativa" de prosperar.

Quienes no logren probar el miedo creíble puede ser deportados rápidamente a menos que apelen. Entre octubre de 2015 y abril de 2016, cerca de 50.000 inmigrantes declararon miedo creíble, de los cuales el 78 por ciento eran de Honduras, El Salvador, Guatemala o México, según estadísticas de los Servicios de Ciudadanía y Inmigración de los Estados Unidos.

La cifra de inmigrantes de esos países que probaron miedo creíble y que llegaron a los tribunales para pedir el asilo tuvo un incremento fuerte entre 2011 y 2015, de 13.970 a 34.125 peticiones, según datos del Departamento de Justicia.

No obstante, los solicitantes de asilo tienen el derecho de apelar a las denegaciones de miedo creíble y podrían pedir que un juez evalúe su petición por otras razones, como vínculos familiares. Por esa razón, elevar la exigencia en miedo creíble podría no disuadirlos tanto como espera el gobierno de Donald Trump, según ha argumentado un antiguo jefe de la Patrulla Fronteriza, Mike Fisher.

Contra todas estas medidas migratorias de Trump se han manifestado en Nueva York cientos de miles de ciudadanos estadounidenses. Al grito de "¡Somos uno!", los asistentes han coreado sus consignas a favor de los musulmanes estadounidenses y en contra de las políticas del presidente mientras ondeaban la bandera de barras y estrellas en las inmediaciones de Broadway.

También se han podido ver pancartas con lemas como "No a la prohibición contra los musulmanes" o "Yes, we Quran", un juego de palabras con entre "Sí, nosotros Corán" y el "Sí, podemos" de la primera campaña presidencial de Barack Obama.

"Estamos utilizando a la comunidad musulmana como chivo expiatorio. Estamos portándonos mal con la gente que es víctima del terrorismo", ha afirmado el productor de hip-hop Russell Simmons, uno de los oradores tras la marcha.

"La diversidad que hoy vemos aquí vencerá", ha apostillado. Simmons ha advertido a Trump, antiguo amigo personal, que no se está dando cuenta de que lo que quedará es una "herencia de odio". Uno de los participantes ha argumentado que "tenemos un presidente que no comprende lo que está pasando ni sabe tratar a la gente". "Apoyo a la comunidad musulmana. Por eso estoy aquí hoy", ha añadido. En la marcha ha participado Chelsea Clinton, hija del expresidente Bill Clinton, quien ha publicado en Twitter una foto de la manifestación. "Gracias a quienes han organizado #IAmAMuslimToo #NoBanNoWallNoRaids", ha publicado Chelsea Clinton.