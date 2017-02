La viuda de Martin Luther King alumbra una estrella

Hace más de una década que Coretta King falleció a los 79 años en una playa de México, pero el martes el presidente del Senado, Mike Pence, ahogó sus palabras con una orden de decoro que tenía como finalidad poner una mordaza a la senadora Elizabeth Warren y que, en realidad, la lanzó al estrellato. Lo que pretendía era agilizar la confirmación de uno de los miembros más controvertidos del Gobierno de Trump, el senador de Alabama Jeff Sessions, que "ha usado el poder de su puesto (como fiscal) para intimidar a los votantes negros más ancianos ", le acusó la viuda de Martin Luther King en 1986, cuando pidió al Senado que no le confirmaran como juez federal.

La carta tendría que haber sido incluida en los archivos públicos del Senado, pero el senador de Carolina del Sur James Thurmond, otro símbolo del segregacionismo sureño, eligió pasar por alto esta obligación. Ayer se había vuelto viral en las redes sociales. De por qué el senador Mitch McConnell, conocido estratega, eligió ese momento para poner una mordaza a Warren sigue siendo un misterio. Al convertir en mártir a la senadora de Massachusetts en el momento en que se hacía eco de la viuda de King la elevó al panteón de las heroínas, horas después de que anunciase la salida de su próximo libro 'Esta lucha es nuestra lucha' (This Fight is Our Fight).

Warren, azote del Wall Street, y el senador socialista Bernie Sanders son los dos líderes morales de una izquierda desplazada durante años por el aparato del Partido Demócrata que han encontrado su voz en las protestas de la calle. A ningún otro senador se le pregunta más a menudo si se presentarán a las próximas elecciones presidenciales. Y si algún talón de Aquiles tienen en común es la lechosa blancura de su piel, que pasa desapercibida en los estados de Nueva Inglaterra a los que representan, pero no entre los afroamericanos que pudieron haber dado la victoria a Hillary Clinton.

Al convertirse Warren en la voz de Coretta King en la lucha contra un nuevo fiscal general que "supone el fin de todo aquello por lo que luchó mi marido", escribió la viuda, se abre la puerta de un importante bloque de votantes. La regla 19 del Senado, que prohíbe a los senadores acusar a otro colega de algo impropio de su cargo, se había invocado pocas veces en sus más de cien años de vida. Ciertamente no cuando el senador Ted Cruz llamó "mentiroso" al propio Mitch McConnell, que ayer la resucitó para imponer el "civismo" en el debate de confirmación de Sessions.

"Se le ha advertido, se le ha dado una explicación y aún así ha persistido", se limitó a explicar McConnell, tras castigar a Warren con no volver a tomar la palabra en todo el debate de confirmación que debía acabar ayer. Con esa frase explotó Warren en Twitter, acompañada de las fotos de Coretta King, Rosa Parks, Harriet Tubman, Malala Yousafzai y todas las heroínas de la historia con las que ahora se la asocia. Sessions será hoy fiscal general, pero no podrá reprimir las leyes de la física: toda acción tiene una reacción.