El presidenciable francés Macron desmiente llevar una doble vida homosexual

Emmanuel Macron tiene un holograma gay. Con él ahuyenta el fantasma de la homosexualidad. Un insistente rumor le atribuye una relación con Mathieu Gallet, presidente de Radio France. El nuevo favorito para ser el futuro presidente de Francia ha cortado por lo sano con el chismorreo. En un mitin electoral celebrado en París cogió el toro por los cuernos virtuales. "Si en las cadenas de mails os dicen que tengo una doble vida con Mathieu Gallet o cualquier otro, es mi holograma, pero no puedo ser yo", ironizó el marido de Brigitte Trogneux, su antigua profesora de francés, que le lleva 24 años. De paso lanzó una puya a Jean-Luc Mélenchon, su rival izquierdista, que el domingo había alardeado del don de la ubicuidad con un mitin simultáneo en Lyon, en persona, y en París, con su holograma.