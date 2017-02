Tiempo de jefazos

Donald Trump no es una anomalía. Es un jefazo cuya grey lo equipara a Moisés. Los jefazos no siempre son dictadores. De Gaulle era un jefazo. Y no son raros en Occidente, entendido ‘lato sensu’. En los setenta se fueron los eurojefazos del sur (por orden: Salazar, Papadopoulos, Franco); en los ochenta, los sudamericanos del ABC (Argentina, Brasil, Chile: Videla, Figueiredo, Pinochet). En Europa comunista, fusilaron al ‘conducator’ Ceaucescu en 1989. El jefazo Erdogan se acaba de hacer en Ankara un palacio imperial; Putin, bendecido por áureos popes, usa el pendón y la guardia palaciega del zar. En Hungría aclaman al desafiante Viktor Orbán. En Francia, Le Pen II ha pedido la vez...

Pueden, o no, ser dictadores. Esto es el cesarismo, llamado así por la magistral técnica con que Julio César usó el poder en Roma hace dos mil años: lograr que ‘el pueblo’ lo sienta como su campeón administrando altas dosis de dones y promesas. El jefazo genera así una transferencia: ‘el pueblo’ siente orgullo de su jefe, en cuyo triunfo y poder sublima las propias frustraciones. Él es uno de los nuestros, el mejor de nosotros, nos protege, asegura nuestras fronteras y nuestras vidas, nos libra de males, nos colma de bienes. Él es nuestra providencia.

‘Hechos alternativos’

A Trump, nieto de alemanes y escoceses, sus fieles le perdonarán todo si consigue darles satisfacciones. No importa mucho el cómo. (Sobre esta moral de grupo escribió el luminoso Maquiavelo). Los portavoces de Trump ya exhiben un malabarismo creativo que fabrica realidades según demanda. Dos de los mejores son Kellyanne Conway y Sean Spicer.

Conway, experta en saber qué pide ‘el pueblo’, es una veterana de los laberintos de Washington, como salida de una serie sobre política americana, en la que no desmerecería la escena que se vio en la tv, el 22 de enero, al poco del juramento presidencial.

Este es el guion. Trump abronca a los periodistas por rebajar el número de asistentes a su ceremonia. y Spicer, portavoz de la Casa Blanca, reitera la acusación. El analista de tv Charles ‘Chuck’ Todd (NBC) reprocha semejante conducta a Conway. Esta, combativa, le replica con una amenaza típica: «Creo que vamos a tener que replantear nuestra posición en este programa». Y añade una frase a la altura de la neolengua de Orwell: «Lo que hizo Spicer fue presentar hechos alternativos. No hay modo de contar con exactitud las personas en una gran multitud». (Lo cual es un nuevo ‘hecho alternativo’, porque sí se obtienen recuentos muy precisos cuando un gentío se reúne con frecuencia en un espacio regular y de dimensión tan exactamente conocida como el NationalMall, que va del Capitolio al Monumento a Lincoln). A lo que Todd, certeramente, contesta: «Los ‘hechos alternativos’ no son hechos. Son falsedades». El diálogo no lo mejora Aaron Sorkin.

De todos modos, ante un jefazo, alguien como Todd lleva las de perder. Spicer lo dice con claridad: «Debemos ser honrados con el pueblo americano. Pero a veces podemos estar en desacuerdo sobre los hechos», con lo que deroga la máxima de que se discuten las opiniones, pero no los datos objetivables. Fin.

¿Y si a uno lo pillan in fraganti? No procede rectificar, sino aprender a salir indemne. Eso hizo Spicer, sin balbucear: dio un número falso de viajeros en el metro de Washington el día del juramento y luego no lo llamó divergencia, ni falsedad. Fue otro ‘hecho alternativo’. (¿Recuerdan? Clinton llamó ‘conducta inapropiada’ a las felaciones que le obsequiaba su adoratriz Lewinsky. Denominación alternativa).

Es una línea de conducta interesante para los estudiosos de lo ‘post-truth’. Traducido como ‘posverdad’, es famoso por reciente decisión del Oxford Dictionary, pero la voz existe desde los años noventa, solo que como adjetivo: ‘post-truth politics’. Al tener apariencia engañosamente autoexplicativa, en España se maneja mal. Trump, Putin y Erdogan, hacen política posverdadera, o sea, que deja atrás la verdad, la supera. No interesa la verdad, sino la certidumbre nacida de la fe en un jefazo autorizado a generar ‘hechos alternativos’ en favor del ‘pueblo’. Esto lo intentan muchos, pero solo los jefazos genuinos logran que funcione (por eso le va mal a Maduro).

¡Abajo los jefes!

Joseph Déjacque, el férvido anarquista francés inventor de la palabra ‘libertario’, escribió en 1859 que Saturno y Herodes fueron torpes porque no supieron matar lo nuevo (Júpiter, Jesús), venido para arrumbarlos. Déjacque anunció la extinción, por viejos, de los explotadores burgueses y de ciertos «revolucionarios plagiarios del pasado» –qué buen improperio–, «enanos» que se encaramaban a un escaño para fingir estatura. Pero su grito «¡Abajo los jefes!», de aire profético, se perdió en el vacío de las ingenuidades. Los jefazos siempre han estado ahí. Solo hay que mirar y ver.