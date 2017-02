Pakistán niega el DNI a la familia del médico que ayudó a la CIA a encontrar a Bin Laden

Ante la ausencia de DNI, los hijos del doctor, actualmente encarcelado, no podrán apuntarse a una universidad, según ha lamentado el abogado del médico.

Afridi es el protagonista de un confuso caso por el que, en un primer momento, fue condenado a 33 años de cárcel por colaborar con grupos milicianos. Esta condena fue anulada en 2013 pero luego volvió a ser condenado por negligencia en la muerte de una paciente ocho años antes.

Según fuentes militares, el médico recopiló muestras de ADN de la familia de Bin Laden; información que contribuyó a la operación que acabó con la vida del líder terrorista en la ciudad de Abbottabad.

El médico fue arrestado días después de la operación, que Pakistán condenó como una "violación de su soberanía" frente a las críticas que acusaron a los servicios de Inteligencia paquistaníes de esconder a Bin Laden.

Ahora, las autoridades paquistaníes argumentan que no pueden conceder el DNI a sus dos hijos porque el médico no puede abandonar el país, según el letrado Qamar Nadeem, quien tachó el argumento de ridículo. "Afridi está en la cárcel. Su nombre está en la lista negra. No sé cómo puede escapar y abandonar Pakistán", ha lamentado.

La mujer del médico, Imrana, se encuentra ahora en un lugar secreto por motivos de seguridad junto a sus dos hijos y una hija. La familia entera está amenazada por milicianos. Uno de los abogados de la familia, Samiulá Afridi, murió a tiros en Peshawar en marzo de 2015. Los responsables de su asesinato nunca fueron capturados.