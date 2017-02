Trump está para comérselo. No piensen mal, que no estamos hablando de cuestiones eróticas. El nuevo presidente de Estados Unidos seguro que tiene su público en esos terrenos, pero aquí nos referimos a comérselo de verdad. Y no, tampoco se trata de canibalismo. Es que el nuevo mandatario se ha convertido en el protagonista de infinidad de retratos hechos con... comida.