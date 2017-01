Trump coincide con su asesor en que la prensa es "el partido de la oposición"

"Creo que los medios son el partido de la oposición en muchos aspectos", dijo Trump en la entrevista con el programa "The Brody File" de la televisión cristiana CBN, que será emitida en su totalidad el domingo.al afirmar que existe "deshonestidad y engaño total".Eso, a juicio del presidente, hace que esos medios sean "parcialmente el partido de la oposición, absolutamente"."Creo que (los medios) son mucho más capaces que el partido de la oposición. El partido de la oposición (el Demócrata) está perdiendo estrepitosamente. Ahora los medios están del lado del partido de la oposición", argumentó Trump.Estas declaraciones de Trump se conocen después de que Bannon, uno de sus asesores más cercanos en la Casa Blanca, dijera en una entrevista con el diario 'The New York Times' queBannon opinó en esa entrevista que "los medios son el partido de la oposición. No entienden este país. Aún no entienden por qué Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos"., uno de los artífices de la victoria electoral de Trump y exdirector de Breibart News, un medio digital que se ha convertido en un referente del "alt-right", una nueva extrema derecha nacionalista.Durante una visita a la CIA el pasado fin de semana, un día después de su investidura presidencial, a los que definió como "las personas más deshonestas de la tierra".Desde la toma de posesión de Trump la prensa ha expuesto hechos contrastados que el equipo del nuevo presidente ha disputado sin base fáctica alguna, como la baja asistencia a su investidura o la inexistencia de un fraude electoral masivo como el que el mandatario asegura que existió en los comicios del pasado noviembre.