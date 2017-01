Medicusmundi alerta de la expansión de la cooperación como negocio

El presidente internacional de Medicusmundi, Carlos Mediano, alerta de que "la cooperación como negocio" está entrando "muy fuerte" y reclama una reflexión profunda sobre la "ideología" de la ayuda al desarrollo que evite confundirla con "comercio".



Mediano, dedicado durante más de tres décadas a la cooperación en salud, repasa en una entrevista la situación de lasen un momento "complejo" y de "cambio" porque la arquitectura de la cooperación está cambiando y se ha generalizado la idea de que es "una política prescindible"."Estamos en un momento de grandes cambios y creo que tiene que haber grandes discusiones", subraya el presidente internacional de Medicusmundi y explica quehasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está diciendo que no le importaría ser financiada por la industria farmacéutica, lo que podría comprometer su "credibilidad".Este cooperante,, también alerta de que se ha producido una lucha dey se ha generalizado entre la clase política y la sociedad la idea de que la cooperación es una "política prescindible" cuando, en realidad, tiene muchas implicaciones.De manera gráfica, explica que "a la enfermedad no se le puede pedir pasaporte" y recuerda la crisis del Ébola, que puso en jaque a los países ricos cuando antes había habido ya otras 23 epidemias."Hay que trabajar para que la gente crea quey un concepto colectivo y lo anteponga a otras prioridades, comerciales y políticas", insiste.Este nuevo escenario y la entrada nuevos actores -nuevos países con nuevas formas de hacer, pero, sobre todo, la empresa privada-, obliga, a su juicio, a retomar la reflexión sobre "la ideología" de la ayuda a la cooperación para que no se confunda "con comercio", pero también a una regulación.Solo cuatro países, entre los que no figura España, han regulado hasta ahora cómo van a trabajar las empresas privadas y cómo se les va a exigir que rindan cuentas y que introduzcan en su actuación criterios de respeto de derechos, una-se queja Mediano- que sí se pide a las organizaciones no gubernamentales.Además, apuesta por una coherencia de las políticas y porpara que haya avances porque aunque la OMS sigue teniendo un papel "muy importante", "la gobernanza mundial de la salud está fragmentada".Mediano reivindica un papel de las organizaciones no gubernamentales también como "vasos comunicantes" entre las personas y las grandes políticas, que "muchas veces no miran al suelo"."Hay que trabajar en el suelo, sobre el terreno, pero también en el cielo", subraya el presidente, quien para ilustrar esta afirmación relata cómo una decisión del Banco Mundial de subir el precio de la gasolina en Kenia hizo inviable un proyecto a punto de iniciarse.Pero también hace autocrítica, cuando defiende que"De nada sirve que haya millones y millones para salud si después el dinero se malgasta", apostilla.Su filosofía no es solo que haya más dinero, sino que lo que se haga se haga de manera más equitativa, más eficiente y con el mayor impacto posible, con dos principios como bandera que, en su opinión, deberían estar presentes en todas las políticas de cooperación en salud: