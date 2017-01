Nínive, la antigua capital asiria, reducida a escombros por el Estado Islámico

En la parte oriental de la ciudad de Mosul, recientemente recuperada por las fuerzas iraquíes, se encuentran los restos de Nínive, la capital asiria establecida por el rey Senaquerib en el año 700 a.C., saqueada y reducida a escombros por los yihadistas que la invadieron en 2014.



A pesar de que las tropas gubernamentales recuperaron el control del sitio arqueológico la semana pasada, losal lugar para, por temor a los explosivos colocados por el grupo terrorista Estado Islámico (EI).El arqueólogo Faisal Yeber, del Centro Gigalmesh para la Protección de las Antigüedades y el Patrimonio, dijo que en las imágenes por satélite y observando desde la distancia se puede ver la, de 12 kilómetros de longitud, que rodeaban la mítica capital del Imperio Asirio.En los pasados dos años y medio, los radicaleshasta el momento, como la de Nergal y Mashki, de las 14 o 15 que se cree que existían para acceder a la que era la más grande y majestuosa ciudad del mundo."El EI llegó a construir una nueva calle, que cruza los muros y la zona arqueológica y que llamaron 'el califato'", detalló Yeber, que junto a otros expertos fundó en 2015 el Centro Gigalmesh para informar y concienciar sobre el patrimonio que estaba siendo aniquilado por los yihadistas.También ha nacido un, ya que los yihadistas permitieron a los residentes construir en el interior de las murallas, donde vendieron parcelas de tierra para financiarse, añadió el experto.Yaber reconoció que, pues ya se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XX, aunque después sólo se permitía el cultivo, ya que el sitio se ubica sobre una colina y es terreno verde y fértil."El EI permitió las excavaciones y quienes encontraran algún tipo de resto arqueológico debían pagar una tasa" a los radicales.Sobre la colina de Kuyunyak se encuentran los restos del palacio de, hijo de Senaquerib que reinó entre 668 y 627 a.C. y bajo cuyo mandato floreció Nínive, con la construcción de nuevos palacios, templos y la biblioteca, en la que había unas, desde poesía hasta leyes o las cuentas públicas del Imperio.Muchas de esas valiosas láminas se encuentran ahora en el, mientras que otras antigüedades de Nínive que se conservaban en el Museo de Mosul sufrieron la ira de los yihadistas, que en 2015 destruyeron piezas de los siglos VIII y VII a.C. con taladros y martillos. Aún así, Yeber destacó que "es una gran suerte de que muy poco haya sido excavado, menos del 10 por ciento (de la antigua capital)", que es lo único que "han podido destruir".Las piezas grandes han sido destruidas, mientras que, añadió Yeber, ya que el tráfico de antigüedades ha sido una de las fuentes de financiación del EI en Irak y en Siria.Por otra parte, Leyla Saleh, encargada de Antigüedades de la Provincia de Nínive -de la que Mosul es capital-, dijo quedonde se cree que está enterrado el profeta Jonás, está totalmente destruido.La mezquita, que se levantaba sobre la supuesta tumba del personaje bíblico -ubicada también en el interior de las murallas- fue destruida por explosivos detonados por los extremistas poco después de que ocuparan Mosul, en junio de 2014.Saleh señaló que, desde entonces, la prioridad de las autoridades no es el patrimonio cultural, sino la seguridad, y que su trabajo se ha limitado a evaluar daños y hacer un seguimiento con la UNESCO, sobre todo en los dos últimos meses, de los sitios de los que la ofensiva gubernamental en la región ha expulsado al EI.Según la encargada provincial, aún, pero hay evidencias de que muchas han sido sustraídas.Por su parte, una representante de la UNESCO en Irak, May Shaar, dijo que no podrán evaluar los daños hasta que puedan acceder a la antigua Nínive, pero saben que han sido considerables. "" de la UNESCO, añadió Shaar, que consideró como lo más destacado del lugar las murallas y las puertas, de las que sólo quedan escombros.