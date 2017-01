La UE se protege de Trump y apuesta por el libre comercio frente al proteccionismo

recibe el viernes a la primera ministra británica,, quien busca une intentará convencer al presidente norteamericano de la importancia de que Estados Unidos mantenga las aportaciones a la OTAN para defender el mundo occidental.Por su parte, la Unión Europea ya recuerda a May que no puede negociar ningún acuerdo hasta dos años después de su abandono definitivo del bloque. El sábado está previsto que Donald Trump mantenga una conversación telefónica con el presidente rusoy la canciller alemana Angela Merkel intentará hablar con Trump sobre Rusia, según informa la agencia Reuters.Lo que se desconoce es si el magnate quiere hablar con Merkel sobre el levantamiento de las sanciones a Rusia. La Unión Europea ya advierte que si EEUU levanta las sanciones al Kremlin por la intervención en Ucrania, la UE no tendría por qué seguir los pasos de Washington, ya que están ligados al acuerdo de Minsk.

"El euro no colapsará"

Además, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Pierre Moscivici ha respondido al embajador de Trump en la UE Ted Malloch que el euro no colapsará "ni en 18 meses, ni en 10 años, ni en 20 años".



"Decepcionaremos a quienes nos ven muertos", ha dicho Moscivici en la jornada del jueves a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y en referencia a las palabras de Malloch quien se pronunciaba en la cadena 'BBC' que el euro "podría colapsar" en 18 meses.



Elha defendido que la moneda única es un "importante factor de unidad" y que es necesario fortalecer, completar y profundizar la zona euro, una cuestión que abordará el Ejecutivo comunitario en el Libro Blanco que elaborará con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma.Por su parte, el presidente del, ha evitado pronunciarse sobre las predicciones de Malloch, pero ha defendido que es necesario fortalecer la moneda única. "No estoy en el negocio de las predicciones, no soy un mago y no tengo una bola de cristal. Solo sé que necesitamos una unión monetaria más fuerte y es exactamente lo que he hecho", ha enfatizado después de decir que ha escuchado estas predicciones "durante cuatro años".

Más acuerdos comerciales, una señal para Trump

Frente a las políticas proteccionistas que anuncia el presidente estadounidense, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han manifestado su apoyo a seguir trabajando para cerrar acuerdos de libre comercio con distintas regiones del mundo.



El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha recordado que la Comisión Europea está trabajando para cerrar acuerdos de libre comercio en "todo el mundo", por ejemplo en Asia y en Latinoamérica, precisamente ahora que las relaciones entre Latinoamérica y Washington están "bajo presión".



"Hay oportunidades fuera y creo que debemos llegar a todas estas regiones desde Europa y decir que queremos seguir trabajando juntos, creyendo en acuerdos comerciales buenos y justos", ha expresado. "Esta es la atmósfera y el modo en el que hemos hablado y también es una señal al nuevo Gobierno de Estados Unidos", ha concluido el ministro de Finanzas de Países Bajos.