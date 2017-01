Rajoy: "El triunfo de la ultraderecha en Francia o Alemania destruiría Europa"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado este jueves convencido de que los partidos tradicionales van a conseguir el triunfo en las elecciones de este año en Francia y Alemania y ha advertido de que si vencieran las opciones de ultraderecha eso supondría "la destrucción de Europa".



Rajoy, en una entrevista en Onda Cero, ha dicho que no quiere ni pensar en un triunfo deen Francia o de Alternativa por Alemania en este país porque "sería una catástrofe".En ese sentido, ha recordado que Le Pen ha anunciado su intención de convocar una referéndum para que, pero ha dicho estar seguro de que no va a conseguir la victoria"Estoy convencido de que en Alemania las cosas van a ir bien en las elecciones de septiembre, y tengo la certeza casi absoluta de que en Francia, probablemente Fillon, o los socialistas, que no están bien en estos momentos, ganarán las elecciones", ha añadido. En ese sentido, ha insistido: "".Al plantearle qué es para él el, lo ha definido como "la demagogia barata, el hacer diagnósticos que no responden a la realidad, el mentir y no darse cuenta de que la vida no es tan fácil".Respecto a la confirmación por parte del presidente de Estados Unidos,, de que construirá un muro en la frontera con México, Rajoy ha subrayado que él, como jefe del Gobierno, tiene que intentar tener lasy no hacer juicios de valor sobre las decisiones de otros presidentes.No obstante, ha señalado que es partidario de una, como ha hecho España y como ha destacado que está haciendo también ya la Unión Europea. Lo que él defiende es la inmigración legal, al tiempo que ha considerado que lo que no tiene ningún sentido es abrir todas las fronteras.