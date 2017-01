Peña Nieto reforzará la protección de los mexicanos en EE.UU. y mantiene su reunión con Trump

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha informado este miércoles de que ha ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que "refuerce las medidas de protección a los connacionales" desplegados en Estados Unidos, como respuesta a los nuevos pasos dados por el presidente, Donald Trump, en materia de inmigración, pero no ha mencionado su reunión con el republicano, prevista para el 31 de enero.



"Los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en auténticas", ha señalado en una alocución publicada este miércoles por la tarde a través de sus redes sociales. "Nuestras comunidades no están solas. El Gobierno de México les brindará la", ha añadido, antes de solicitar a "legislaciones y organizaciones de la sociedad civil" que sumen "esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas". "Donde hay un migrante mexicano en riesgo, ahí debemos estar", ha agregado.Si bien varios partidos de la oposición han pedido al presidente ques, Peña Nieto no ha abordado esta cuestión en su alocución, a pesar de que ha condenado la decisión de Trump de avanzar en la construcción de una valla en la demarcación territorial."Lamento y rque desde hace años lejos de unirnos nos divide.", ha señalado. Trump se comprometió a levantar un muro pagado por los propios mexicanos. No obstante, este mismo miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha asegurado este miércoles que Washington "adelantará" el dinero para pagar ello.", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena MSNBC. En un extracto de la entrevista publicado en la página web de la cadena, Ryan ha sugerido que existen "muchas maneras diferentes" de que México contribuya al pago de la frontera.Ante estas declaraciones, Peña Nieto ha reiterado que "". "Lo he dicho una y otra vez", ha señalado.

Negociaciones en Estados Unidos

Peña Nieto ha asegurado que las órdenes ejecutivas firmadas por el republicano "ocurren" en un momento en que México está iniciando conversaciones "para negociar nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en Norteamérica"."Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y nuestra sociedad", ha explicado. En este sentido, el mandatario mexicano ha recordado que ha asumido "plenamente" la "y de los mexicanos", por lo que es su deber "encarar los problemas".Así, reiterando el "respeto" que se merece México "como nación plena y soberana", Peña Nieto ha concluido su mensaje a la nación adelantando que próximamente tomará "decisiones sobre los siguientes pasos a seguir".La, es la que más preocupa a Trump, que ha anunciado sus nuevas medidas asegurando que "una nación sin fronteras no es una nación".Para Trump existe una "crisis" en la linde entre Estados Unidos y México. "El secretario de Seguridad Nacional comenzará, junto a mí y mi equipo, la construcción inmediata de un muro fronterizo", ha prometido, si bien poco antes en una entrevista a ABC News había sugerido que las obras no empezarían hasta pasados unos meses.