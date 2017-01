Los equipos de rescate aún buscan supervivientes en hotel bajo alud en Italia

El último cuerpo encontrado fue el de una mujer que estaba en una zona del hotel próxima a la cocina y el bar del establecimiento y con cuyo hallazgo, confirmado por los Bomberos,de encontrar con vida a los desaparecidos,en la sala de calderas del hotel. El hallazgo de los perros fue celebrado como la confirmación de que aún puede haber personas con vida entre las ruinas del hotel, situado a 1.300 metros de altitud en una zona montañosa de los Apeninos, en la región de Los Abruzos.



La Justicia investiga las circunstancias

Y mientras prosiguenpor la eventualidad de que se pudieran producir nuevos aludes la Justicia ya comenzó a indagar sobre las circunstancias en las que se produjo el desastre.Cristina Tedeschini, la fiscal adjunta de la ciudad de Pescara, en la costa adriática, informó a la prensa de que, incluida la construcción del hotel.Se investiga por qué el acceso al hotel quedó completamente bloqueado por las intensas nevadas que cayeron la semana pasada en la zona, precisamente cuando de nuevo golpearon esa parte de Los Abruzos los terremotos del pasado miércoles.Aunque se vincula el alud con los movimientos sísmicos, hoy se conoció queque había sido golpeado ya en el pasado por desprendimientos de nieve.Tedeschini habló de que las hipótesis con las que se trabaja en la investigación incluyen de momento las de que se pudiera tratar de un desastre doloso y homicidio múltiple doloso, aunque no ofreció detalles de las pesquisas. Sin embargo, la fiscal adjunta admitió que "no todas las responsabilidades humanas son relevantes judicialmente o valorables".Este detalle se supo después de que se conociera la denuncia del padre de uno de los desaparecidos,

Un supuesto correo electrónico

Las palabras del padre de Faniello siguieron a la revelación hecha por medios italianos respecto a la existencia de un correo electrónicoalertando del nerviosismo de los huéspedes tras los terremotos y las nevadas."Con la presente comunicamos que con motivo de los últimos eventos la situación se ha vuelto preocupante. En Rigopiano hay cerca de dos metros de nieve y en el hotel hay 12 habitaciones ocupadas, además del personal", se señala en la misiva, firmada por el director del Rigopiano, Bruno di Tommaso.En la comunicación(19 de enero), cuando esperamos que el distribuidor pueda realizar la entrega" y subraya que "los teléfonos están fuera de servicio".Hemos tratado de tranquilizarles pero, al no poder partir por las carreteras bloqueadas, están decididos a dormir en los coches", asegura.Di Tommaso asegura que se limpió la entrada al hotel con palas pero, para aliviar esta situación, reclamó "una intervención" a las autoridades, el delegado del Gobierno en Pescara, el presidente de la provincia de Pescara, a la policía provincial y al alcalde de Farindola. No obstante,La fiscal adjunta Tedeschini indicó no obstante que aunque la Justicia está teniendo en cuenta las comunicaciones "telefónicas, escritas y por whatsapp" en la investigación, no todos los detalles pueden ser "relevantes". Agregó que aunque la ciudadanía pueda juzgar negativamente elementos como la presunta falta de respuesta a esas peticiones de ayuda hubo "interferencias en las comunicaciones".



No se descartan nuevos terremotos

Hoy también se supo que, en parte sobre la falla que provocó los seísmos en esa zona del centro de Italia.El presidente de la Comisión de Grandes Riesgos, Sergio Bertolucci, advirtió de queya que su comisión no descarta nuevos terremotos, incluso de magnitudes entre 6 y 7 en la escala Richter.