Trump recibirá a May el viernes y a Peña Nieto el 31 de enero

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a la primera ministra británica, Theresa May, el próximo viernes y al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, el 31 de enero, anunció hoy su portavoz, Sean Spicer.



Así, la visita de May será la primera de un líder extranjero a la Casa Blanca de Trump, quien se convirtió en el presidente número 45 de EE. UU. este 20 de enero.Tras la investidura de Trump, la primera ministra británica recalcó en un comunicado su deseo de estrechar los lazos entre Washington y Londres."Por nuestras conversaciones hasta ahora (con Trump), sé que ambos estamos comprometidos en avanzar en la relación especial entre nuestros dos países y trabajar juntos en favor de la prosperidad y la seguridad de la gente a los dos lados del Atlántico", expresó.Fuentes del Gobierno británico habían desmentido las "especulaciones" en los medios sobre la posibilidad de que May viajara a Estados Unidos la próxima semana y aseguraban que no se habían finalizado los preparativos de cara a una visita oficial que se esperaba para la primavera.Por otro lado, Spicer adelantó en una breve comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca que Peña Nieto, a quien calificó erróneamente de "primer ministro", visitará la Casa Blanca para reunirse con Trump el 31 de enero.En esa visita los dos líderes hablarán de "comercio, inmigración y seguridad", según el nuevo portavoz de la Casa Blanca.La Presidencia de México informó en un comunicado de que hoy Peña Nieto habló por teléfono con Trump, a quien felicitó por su toma de posesión y expresó la voluntad de "trabajar en una agenda que beneficie a ambos países".Una de las promesas de la campaña de Trump fue la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal hacia EE. UU..Según el magnate y ahora nuevo presidente de Estados Unidos, ese muro será pagado por México.Spicer explicó que Trump también habló hoy por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien mantuvo una conversación "constructiva" en la que ambos acordaron fijar un encuentro durante los próximos días.