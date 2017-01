Mantienen la esperanza de hallar supervivientes en el hotel sepultado

El jefe de la Protección Civil italiana, Fabrizio Curcio, dijo que conserva la esperanza de encontrar algún superviviente entre la veintena de desaparecidos entre las ruinas del hotel de Rigopiano, sepultado por un alud el miércoles.



. Laestá siempre, porque esas condiciones podrían haber dado lugar a situaciones de cualquier tipo", dijo Curcio al programa 'In Mezz'Ora' de la cadena de televisión pública RAI3.Anteriormente el responsable del Servicio de Prevención y Protección de los bomberos,, había declarado en el mismo sentido, al canal privado Skytg24, que "la experiencia demuestra que puede haber esperanzas" de encontrar gente con vida.continuaron hoy en la zona del hotel balneario sepultado de Rigopiano, cerca del municipio de Farindola, en plena cordillera de los Apeninos, dentro de la región de los Abruzos (centro de Italia).Else mantiene sin cambios: once personas salvadas, de ellas nueve sacadas de entre las ruinas; cinco muertos y veintitrés desaparecidos, de acuerdo a los datos aportados por la delegación del Gobierno de Pescara.Tras los rescates de supervivientes el viernes y el sábado, esta jornada no se ha localizado a nadie con vida.Los operariosen busca ruidos en el interior del hotel sepultado por toneladas de hielo que indiquen señales de vida para, de ese modo, excavar y proceder al rescate.