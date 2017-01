La extrema derecha europea reivindica el renacimiento de las naciones-estado

La extrema derecha europea ha lanzado un mensaje unitario de renacimiento de las naciones-estado desde Coblenza, donde este sábado se han dado cita la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen; la copresidenta del partido Alternativa para Alemania (AfD), Frauke Petry; el líder del Partido de la Libertad holandés, Geert Wilders, y el líder de la Liga Norte italiana, Matteo Salvini.



"Estamos viviendo el fin de un mundo y el nacimiento de otro. ¡Es el regreso de los estados-nación!", ha proclamado Le Pen, quien ha argumentado que "me gusta Alemania porque es alemana. ¡Me encanta Francia porque es francesa!".Así, ha augurado que 2017 será el año del despertar de los pueblos de la Europa continental". En ese sentido, ha pronosticado que la salida de Reino Unido de la UE, el 'Brexit', tendrá un "efecto dominó" en otros países.En cuanto a la toma de posesión de Donald Trump como presidente estadounidense, Le Pen ha destacado que su mensaje "suena" a la soberanía nacional que defienden partidos como el suyo. "2016 ha sido el año en el que se ha despertado el mundo anglosajón. Estoy seguro de que 2017 será el año del despertar de los pueblos de la Europa continental", ha apostillado. Así, Le Pen ha destacado que en cuanto a Europa, la postura de Trump es "clara": "no apoya un sistema que oprime a los pueblos".A continuación de Le Pen ha tomado la palabra la alemana Petry, quien ha anunciado una "batalla electoral" en los comicios que se celebrarán en su país este año. "¡Sé que vamos a crecer y que somos el futuro de Alemania!", ha proclamado. "Queremos, junto con los partidos representados aquí, una Europa subsidiaria de las patrias libres", ha apostillado.El líder ultraderechista belga, Wilders, encabeza las encuestas en Holanda, donde hay elecciones el próximo 15 d emarzo. "Ayer, Estados Unidos se liberó; hoy, Coblenza, y mañana, una nueva Europa", ha proclamado. "El genio no va a volver a la botella", ha advertido.El acto, convocado bajo la consigna Libertad para Europa y organizado por el grupo del Parlamento Europeo Europa de las Naciones y la Libertad. Frente al lugar del acto, unas 5.000 personas se han manifestado de forma pacífica en una concentración en la que ha participado el líder del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Sigmar Gabriel.