Trump promete "devolver el poder al pueblo" y "poner a Estados Unidos primero"

", proclamó Trump tras convertirse en el presidente número 45 de la historia del país, inmediatamente después de jurar el cargo a las 12.00 en punto hora local (17.00 GMT) en una ceremonia ante las escalinatas del Capitolio."Todas las decisiones sobrese harán paraa losy a las", subrayó a continuación.En un discurso de unos, unode la historia de las tomas de posesión de los presidentes estadounidenses, Trump afirmó que su Gobierno seguiráEsa misma filosofía proteccionista y nacionalista que defendió durante su campaña electoral la aplicará también a las, ya que dijo que buscará la "" con los demás países, pero siempre bajo la máxima de que losestán ""."Reforzaremosy formaremos. Y uniremos el mundo civilizado contra el, al que erradicaremos completamente de la faz de la tierra", anticipó el nuevo presidente.Durante muchas décadas, "(...), hemosal tiempo que nos negábamos a defender la nuestra", criticó Trump.Sin embargo, no mencionó su: construir unpara frenar la inmigración irregular.En su discurso, Trump insistió en, como hizo durante la campaña electoral: "Hoy no estamos meramente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un partido a otro, sino que loMientras Washington y sus políticos "prosperaban",, pero eso "cambia aquí y ahora", prometió."El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser el gobernante de esta nación.Todo el mundo les está escuchando ahora", insistió.Esta "carnicería" termina "justo aquí y ahora mismo", dijo Trump en referencia a lasen los centros de las ciudades del país, a laal "crimen, lasy lasque se han robado demasiadas vidas"."El tiempo de la charla vacía se acabó", exclamó Trump al pedir a los ciudadanos que no acepten aTambién quiso, no obstante, hacer un llamamiento a la unidad para afrontar los desafíos pendientesun hogar y un glorioso destino", enfatizó.El mandatario defendió que tanto si el color de piel de los estadounidenses esy "cuando Estados Unidos está unido es totalmente imparable"."Debemos decir lo que pensamos,, pero siempre perseguir la solidaridad", sostuvo.Trump culminó su discurso con su famoso lema de campaña y aseguró: "Vamos a hace, lo vamos a hacer rico, orgulloso, seguro y, juntos, lo vamos a hacer grande de nuevo".El magnate neoyorquino juró el cargo en la ceremonia ante el Capitolio sobre dos biblias, una de su propiedad y otra que usóen su primera toma de posesión, empleada también por el ya expresidenteen sus dos investiduras ().En esa misma ceremonia fue investidocomoPoco después del acto de investidura, centenares de manifestantes contrarios a Trump y la policía se enfrentaron con el lanzamiento de piedras y gases lacrimógenos que dejaron un saldo provisional de casi un centenar de detenidos y "daños materiales significativos" en el centro de la capital.