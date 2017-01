Quimioterapia falsa, la denuncia de un gobernador mexicano

El gobernador del estado mexicano de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunció este miércoles que sus antecesores en el cargo, Fidel Herrera y Javier Duarte, este último prófugo de la justicia, compraron y suministraron medicamentos falsos en tratamientos de quimioterapia para enfermos de cáncer.



"Estoy indignado porque conozco las condiciones en que operan los hospitales de Veracruz y esto es algo que está fuera de todo parámetro", manifestó Yunes a la emisora Radio Fórmula. "Tenemos el resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños como quimioterapia no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte,”, dijo el gobernador en una rueda de presa. Yunes informó de que su administracióno clonados y"Evidentemente sí se administró toda vez que se siguió comprando a las mismas empresas el mismo producto", manifestó Yunes quien reveló que las compras de este producto, principalmente Avastin,(2004-2010)(2010-2016), que mantuvo su adquisición a las mismas empresas."En la época de Herrera fue cuando se inició este proceso; quien recibe la información es el gobierno de Duarte y este no hace nada", lo acusó Yunes.contra Herrera,, que el año pasado pidió licencia del cargo antes de ser sucedido por Yunes y después se fugó de la justicia para no enfrentarse a acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra., del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Herrera,, cuya deuda creció entre 2010 y 2016 en 1.454 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por 1.719 millones de dólares entre 2011 y 2014, y el mismo órgano estatal ha presentado denuncias por desvíos que suman 1.130 millones de dólares.Tras su fuga, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) confiscó a Duarte 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades.Por el caso de los supuestos medicamentos falsos también serán denunciados los secretarios de salud de Yunes y Duarte., cuando Herrera era gobernador, y se pidió un dictámen a la empresa farmacéutica Roche, que concluyó que el material estaba contaminado y no correspondía a su producto original.Pese a ello se siguieron comprando a tres laboratorios vinculados al diputado federal Jorge Carvallo, del PRI. YLa Red por los Derechos de la Infancia en México denunció este martes que de confirmarse el caso, además de ser "un acto de corrupción y desvío de recursos públicos que afecta directamente a niñas y niños", lo sucedido "deberá ser configurado como un crimen de Estado".