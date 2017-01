Cerca de 50 legisladores demócratas no irán a la investidura de Trump

Cerca de cincuenta legisladores demócratas no acudirán a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes en protesta por sus políticas exclusivas y sus críticas al icono de los derechos civiles, el congresista de ese partido John Lewis.



Casi medio centenar demócratas de la Cámara de Representantes,, han declarado que no asistirán a la investidura del magnate el 20 de enero.No hay precedentes en la historia moderna de Estados Unidos de una negativa tan masiva de legisladores a acudir a una ceremonia tan solemne y enraizada en la democracia de Estados Unidos como la toma de posesión de un presidente.La semana pasada,al acto era apenas de media docena; sin embargo, después de que el magnate arremetiera este fin de semana contra Lewis, la cifra se ha multiplicado.El mandatario electo, molesto por los comentarios del legislador, quien dudó de la legitimidad de su victoria en las elecciones de noviembre dados los informes de inteligencia que corroboran que el Gobierno ruso le ayudó a ganar, no tuvo ningún reparo en atacar a Lewis en la red social Twitter, causando una avalancha de críticas.de su distrito, que se está hundiendo (por no mencionar que está infecto de crimen) en vez de quejarse falsamente por los resultados electorales. Es todo hablar, hablar, hablar. No hay acción ni resultados. Triste! (sic)", escribió el mandatario electo.En las redes sociales se multiplicaron las críticas hacia el multimillonario, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de otros congresistas y senadores, todos ellos especialmente molestos por la falta de reconocimiento del magnate hacia Lewis en una lucha que ha mantenido durante décadas.", escribió el senador republicano por Nebraska Ben Sasse, quien acompañó su publicación en la misma red social de una foto de Lewis marchando junto al Nobel de la Paz, Martin Luther King, cuya festividad se celebró este lunes en todo el país."El cobarde Donald Trump no está preparado siquiera para sacar brillo a las botas del congresista John Lewis", respondió la legisladora por Nueva York Yvette Clarke, quien, tras las afirmaciones del presidente electo, está liderando una campaña de "boicot a la investidura" para que políticos y ciudadanos no acudan al acto.