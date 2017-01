Venezuela amplía la vigencia del billete de 100 y entrega nuevas monedas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que entrarán en circulación las nuevas monedas, esperadas desde principios de diciembre, y amplió de nuevo la vigencia del billete de 100 bolívares, un papel que había ordenado retirar de las calles hace un mes.



"Saludo ya la entrada de los nuevos billetes de manera progresiva a partir de mañana lunes 16 de enero", dijo Maduro durante la presentación de su informe anual de gestión en la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un discurso transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión."Y he decidido extender un mes más hasta el 20 de febrero la circulación de los billetes de 100 bolívares", agregó.Maduro apuntó que todo el aparato logístico del Banco Central de Venezuela (BCV), de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "ya han procedido a distribuir los billetes".Las nuevas monedas debieron empezar a circular hace un mes, lo que no sucedió, según Maduro, por causa de un sabotaje internacional que impedía la llegada de los billetes al país.En cuanto al billete de 100 bolívares, el de mayor denominación actual equivalente a 14 céntimos de euro, Maduro ordenó una nueva prórroga de su vigencia después que ordenara su salida el 11 de diciembre pasado, una medida que la oposición calificó de irresponsable después de que se desataron disturbios que concluyeron con tres muertos."En el transcurso del mes de enero, febrero, van a seguir llegando los billetes del nuevo cono monetario", agregó hoy el presidente, que insistió en que "hay maniobras para que no llegue el resto de los billetes".El presidente afirmó el lunes pasado que hasta ahora el Banco Central de Venezuela (BCV) ha recibido 60 millones de piezas de 500 bolívares, 4,5 millones de 5.000 y 2,9 millones de 20.000 bolívares, y adelantó el inicio de la distribución para este lunes.Según el BCV, el nuevo cono monetario -que incluye billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000, y monedas de 10, 50 y 100 bolívares- simplificará la vida económica del país pues estará más ajustado a la galopante inflación que cerró 2015 en 180,9 % y se estima en 2016 muy por encima de esa cifra.Algunas de las nuevas monedas comenzaron a circular, aunque de forma muy escasa, en la última semana de 2016.