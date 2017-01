Trump promete "seguros para todos" en el plan que sustituirá al 'Obamacare'

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido "seguros para todos" en el plan que sustituirá al conocido como 'Obamacare', en una entrevista concedida al diario 'The Washington Post'.



ha dicho, apuntando a "la existencia de una filosofía en algunos círculos de que si no se podía pagar por ello, no se tenía"."Eso no va a pasar con nosotros. Pueden esperar una gran cobertura sanitaria. Será de una forma mucho más simplificada. Mucho menos cara y mejor", ha recalcado Trump.Sin dar detalles sobre este programa, el mandatario electo ha recalcado queañadiendo que los estadounidenses "no pueden permitirAsimismo, ha adelantado que las compañías farmacéuticas tendrán que negociar directamente cony bajar sus precios, resaltando que "no estarán protegidas políticamente".Trump ha explicado que no dará detalles de estos asuntos hasta que su nominado como secretario de Sanidad,reciba el visto bueno del comité de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.Las declaraciones del presidente electo han llegado después de que la Cámara de Representantes aprobara el viernes una medida legislativa que ordena a las comisiones comenzar los trabajos parlamentarios para derogar la reforma sanitaria del presidente saliente,conocida como 'Obamacare'.El Senado ya aprobó dicho mandato en una votación similar celebrada el jueves. "La prohibitiva reforma sanitaria pronto será historia", auguró entonces Trump, que ha convertidoen la prioridad de la primera recta de su mandato.Tras el 'sí' de las dos cámaras, las comisiones responsables de desandar el camino señalado por la Administración demócrata tendrán que comenzar inmediatamente los trabajos, ya que, de acuerdo con el texto aprobado, tendrán que