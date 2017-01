Hollande responde a Trump: "La UE no necesita consejos ajenos"

El presidente de Francia, François Hollande, rebatió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y le aseguró que la OTAN no está "obsoleta" y que la Unión Europea no necesita de consejos ajenos.



pero se moverá en función de sus intereses y valores. No necesita de consejos ajenos para decirle lo que debe hacer", dijo Hollande durante un acto de condecoración de la embajadora estadounidense, Jane Hartley.El jefe de Estado francés se refirió así a las últimas declaraciones de Trump, en las que criticó la laxitud de Alemania en la acogida de refugiados, calificó al "brexit" -la salida británica de la Unión Europea- de "gran cosa" y tildó a la OTAN de "obsoleta".Para Hollande, la OTAN "no está obsoleta", pues las amenazas a la región del Atlántico Norte siguen vigentes.En su entrevista a los diarios "The Times" y "Bild", Trump criticó que la OTAN no se ocupe lo suficiente del terrorismo y alertó que los países miembros no pagan lo que deben de pagar a la organización militar.Desde que Trump fue elegido presidente de Estados Unidos el pasado 8 de noviembre, Hollande se ha mostrado cauto y preocupado sobre el devenir del orden internacional.Las relaciones entre Washington y Europa se han fundado en "los valores del respeto, el apoyo mutuo en caso de peligro, pero también en la adhesión a la democracia, la defensa de las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres y la dignidad del ser humano", recordó el presidente de Francia.El mandatario añadió que tanto Estados Unidos como Europa también han compartido el derecho de asilo para los que "huyen de persecuciones y conflictos"."Este principio es además uno de los que ha fundado la nación estadounidense", remarcó.