La última polémica de Trump en las redes sociales

"El congresista John Lewis debería pasar más tiempo arreglando y ayudando en su distrito (en Georgia), que por cierto está en un estado horrible y se está cayendo a pedazos (por no mencionar que está infestado de criminales,Mucho hablar, hablar, hablar, para luego no hacer nada ni conseguir resultados. ¡Triste!", escribió Trump desde su cuenta oficial en el microblog.Estas declaracionesen el programa Meet the Press, de la NBC,. "Yo creo en el perdón, creo en la posibilidad de colaborar con la gente pero va a ser muy difícil en este caso (de Trump), porque no veo a este presidente electo como un presidente legítimo".Se da la circunstancia de queDe hecho, Lewis fue uno de los participantes en la histórica marcha de Selma a Montgomery en 1965, un momento histórico en la lucha por los derechos de la población de raza negra en EEUU.