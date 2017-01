Rusia y España presumen de relaciones pese a tensión entre el Kremlin y la UE

Políticos y personalidades rusas y españolas destacaron hoy el buen estado de las relaciones bilaterales con ocasión del 40 aniversario de su restablecimiento, a pesar de la actual tensión entre el Kremlin y Occidente.

"Rusia y España no tienen ningún contencioso bilateral. Además, al contrario que otros pueblos, los españoles no pensamos que Rusia sea un peligro para el mundo", dijo Emilio Lamo de Espinosa, presidente de Real Instituto Elcano, en su ponencia.

El Foro Gaidar, el acto que abre el año político en Rusia y que tiene a la Agencia Efe de patrocinador informativo,y la larga historia de las, que se iniciaron cuando ambos eran imperios en el siglo XVII., Ígor Ivanov, exministro de Exteriores, que recuerda que cuando presentó las cartas credenciales a Juan Carlos I ya era evidente que la URSS tenía los días contados."Ni siquiera había bandera (tricolor) rusa en la embajada. Le pedimos a nuestras mujeres que la cosieran durante la madrugada", dijo sin perder el buen humor en ningún momento.Con todo, destacó que"comparable al nivel de cooperación que Rusia mantenía con otros países"."Ahora,Pero hay que hacer un mayor esfuerzo para que otros sectores, especialmente el económico, sigan el mismo camino", subrayó en un acto que tuvo lugar en la Universidad Ranepa (Academia Presidencial rusa de Economía Nacional y Administración Pública).Lamo de Espinosa recordó que l7, aunque fue en 1722 cuando Pedro I y Felipe V establecieron relaciones diplomáticas, lazos que se truncaron con la victoria franquista en la Guerra Civil española (1939)."Durante ellas relaciones eran. Es más, ambos países nos considerábamos enemigos", resaltó, pero antes incluso de la aprobación de la Constitución, ya habían restablecido sus relaciones de la mano de Marcelino Oreja y Andréi Gromiko (febrero de 1977).Aunque recordó que "40 años no es nada",, y en 2009 ambos países firmaron una declaración de asociación estratégica."Rusia es una gran potencia y España no lo es", dijo, pero recordó que ambos países han compartido durante siglos, además de ser la última frontera geográfica del continente, sus dudas sobre si eran realmente pueblos europeos.El experto español cree que l, ya que el Gobierno español "no tiene más remedio" que apoyar a sus socios occidentales como a la hora de adoptar sanciones contra Rusia por Ucrania.Admitió que elque ha visto reducida en más de un 35 % sus exportaciones al gigante del norte."Rusia es demasiado grande para Europa. No puede ignorarla ni absorberla. A pesar de las malas relaciones (entre Moscú y Bruselas), estamos", afirmó, a la vez que consideró "obligada" la cooperación en ámbitos como el terrorismo.En la misma línea, el viceministro de Exteriores ruso, Alexéi Meshkov, aseguró que lya que ha perdido varios cientos de miles de puestos de trabajo.Recordó también las presiones que algunas potencias occidentales, a las que tachó de "cómplices del Estado Islámico", ejercieron sobre España en octubre pasado cuando los buques rusos que se dirigían a Siria deseaban atracar en los puertos españoles.subrayó y destacó que Madrid sabe muy bien lo que es el terrorismo.Meshkov, cuyo primer destino como diplomático fue Madrid, destacó queprocesos que transformaron ambos países.Pero, mientras el golpe de Estado del 81 aglutinó a los españoles, Meshkov lamentó que la asonada de 1991 desembocó en laNada más concluir el debate, los ponentes e invitados asistieron a la inauguración de la exposición "Imágenes para construir un diálogo. Rusia-España: 40 años de relaciones diplomáticas (1977-2017)" que incluye 60 imágenes del archivo gráfico de Efe.ElJosé Antonio Vera, dijo que era un "honor" contribuir al aniversario y destacó que la instantánea que abría la exposición era del primer corresponsal de la agencia en Moscú, Celso Collazo, que desembarcó en la URSS en 1970.