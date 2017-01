El autor de la matanza de Utoya asegura que se ha radicalizado debido al aislamiento

El autor de la matanza de 77 personas en 2011 en Oslo y la isla de Utoya, Anders Behring Breivik, ha asegurado este jueves que siente que en la cárcel ha radicalizado más sus ideas ultraderechistas debido a su régimen de aislamiento.



Breivikante el tribunal de alta seguridad. El Estado noruego ha apelado la sentencia que considera que se han violado sus derechos fundamentales al mantenerle bajo estricto aislamiento.. He estado sentado en una celda 23 horas al día durante seis años", ha asegurado Breivik. "", ha añadido.Breivik, que hizo el saludo nazi a su entrada en la sala al inicio de la audiencia este martes, ha asegurado queA pesar del desafiante gesto y las cartas cada vez más radicales que escribía desde su celda, Breivik ha asegurado en el tribunal que sus compromisos tienen fines pacíficos. "Ya no soy un miliciano, no desde 2012", ha asegurado.El fiscal general Frederk Sejersted ha informado de que el tribunal debe decidir si Breivik realmente se arrepiente de su extremismo neonazi o si simplemente está fingiendo para persuadir al tribunal y conseguir mayor libertad en la cárcel.Este miércoles,y que debía alejarse de los demás presos porque podría ser peligroso y difundir su ideología. Los únicos contactos de Breivik son con sus abogados y profesionales como los guardas o el personal médico.El abogado de Breivik," en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos.El 22 de julio de 2011,y luego mató a tiros apróxima a la capital, muchos de ellos adolescentes que asistían a un campamento juvenil del Partido Laborista, entonces en el Gobierno.