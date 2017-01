Uno de los partidos de la coalición gobernante en Austria pide reducir el número de solicitantes de asilo

El líder de uno de los partidos de la coalición del Gobierno austriaco ha pedido este miércoles que se limite el número de personas con derecho a solicitar asilo y ha señalado la necesidad de reducir la criminalidad y los asaltos sexuales como sus principales razones.



El Gobierno limitó a 35.000 el número de solicitudes de asilo en enero de 2016, asegurando que no podía hacer frente a la entrada masiva de 2015, cuando Austria acogió a 90.000 refugiados, más de un uno por ciento de su población."Queremos reducir a la mitad las solicitudes. Queremos reducirlas hasta 17.000", ha asegurado en una conferencia el líder del Partido Popular Austriaco (OVP), Reinhold Mitterlehner, quien ha añadido que la situación se ha agravado debido a que los solicitantes de asilo han cometido asaltos sexuales y ofensas criminales.Christoph Riedl, miembro de la asociación católica de Caritas, ha señalado que la vinculación entre ambas cuestiones es injusta. "El aumento de la criminalidad no es proporcional al aumento del número de solicitantes de asilo", ha asegurado a Reuters.Austria aún no ha publicado el número de solicitantes de asilo de 2016, aunque ha confirmado que no ha llegado al límite. Si eso hubiera ocurrido, habría entrado en vigor un decreto de emergencia que habría permitido a las autoridades alejar a los solicitantes de las fronteras.