Una aplicación avisa de cada tuit de Donald Trump sobre una empresa

La compañía estadounidense Trigger Finance ha creado una nueva herramienta en su aplicación móvil que alerta a los usuarios cuando el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, tuitea sobre una empresa cotizada en la que han invertido.



La herramienta gratuita, de momento sólo disponible para iPhone, se lanzó a principios de enero con el fin de que los inversores tengan tiempo para anticiparse o reaccionar de inmediato a losen tanto que los mercados prestan mucha atención a los comentarios del magnate.Según explica la compañía en su web,de capitalización de mercado de las grandes empresas, al desencadenar en importantes bajadas en su cotización en Bolsa., aseguró la cofundadora y directora ejecutiva de Trigger Finance, Rachel Mayer, en declaraciones al diario 'The Washington Post'.Y es que, desde el inicio de su campaña, el presidente electo ha utilizado Twitter para lanzar diversos mensajes de advertencia a empresas que decidan producir fuera de EE.UU. y para pronunciarse respecto a la actividad o el futuro de ciertas compañías.Después de que el magnate criticara ael pasado mes de diciembre en relación al elevado coste que supone producir un avión Air Force One Boeing tuvo que responder en tiempo récord para aclarar que su avión cuesta 170 millones de dólares, no 4.000 millones como había afirmado Trump en su tuit.Lo mismo le ocurrió al, que sufrió unaen Wall Street como consecuencia de un tuit de Trump, en el que aseguraba que su programa de fabricación de aviones de combate F35 es "demasiado costoso".También salió mal parada la, que el pasado jueves tuvo que refutar un mensaje del magnate en el que advirtió de que la empresa se enfrenta a "aranceles más altos" si decide construir una nueva planta en México para producir automóviles y exportarlos a EE.UU. Bastaron menos de 140 caracteres para que el valor en Bolsa de Toyota Motors, si bien más tarde pudo recuperar estas pérdidas.En cambio, Trumpeste lunespor su intención de invertir 1.000 millones de dólares en dos de sus plantas de EE.UU., lo que hizo que susa media sesión.La emisora CNN aseguró haber hablado con varios directivos de empresas tecnológicas de California que tienen a, ante el temor de que Trump les mencione en uno de sus mensajes matutinos y haga caer en picado las acciones de la compañía.El uso vehemente de Twitter por parte del presidente electo, que ha manifestado su preferencia por este medio para comunicarse con el público y expresar su opinión, es un hecho sin precedentes en la política estadounidense yComo señala el portal financiero 'MarketWatch', desde hace varios años,, los datos sobre índices económicos y los comentarios de personalidades políticas, analistas e investigadores.