Trump admite la injerencia rusa en las elecciones pero niega su vinculación

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este miércoles que Rusia está detrás de los ciberataques en las elecciones, pero negó cualquier vínculo con ellos, al tiempo que arremetió contra algunos medios de comunicación que así lo publicaron y a los que calificó de "basura".



"Algo así nunca se debería haber escrito, nunca debería haber existido y desde luego nunca debería haberse publicado", afirmó Trump en relación al informe de inteligencia que le señala como posible cómplice en los 'hackeos' de Rusia a sistemas informáticos de Estados Unidos.", subrayó Trump ante los cientos de periodistas que asistieron a su primera rueda de prensa como presidente electo, que había despertado gran expectación.El magnate,del país que publicaron la información el pasado martes, entre ellos el medio digital Buzzfeed y la cadena CNN, y afirmó que es un "escándalo" que ese documento haya visto la luz."Buzzfeed es una montaña de basura fallida", aseveró el empresario neoyorquino, que también apuntó que la CNN está "esforzándose en darle más importancia" a las acusaciones de pactos con Rusia.que trataba de plantear una pregunta. "Hacéis noticias falsas", dijo en el abarrotado vestíbulo de la lujosa Torre Trump de Nueva York, donde se celebró la rueda de prensa., el próximo mandatario estadounidense admitió por primera vez queque sufrió Estados Unidos en 2016, durante la campaña electoral."'Hackear' es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó Trump. "Creo que fue Rusia", añadió el magnate, que hasta ahora se había mostrado reacio a aceptar que el gobierno ruso fuera el responsable de las acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.El presidente electo, ya que está formando un equipo de los informáticos más reputados. "Tenemos a algunas de las mentes informáticas más brillantes del mundo, a quienes hemos reunido. (...) Con ellos vamos a formar una defensa", explicó.Cona lo largo de la frontera que separa a Estados Unidos de México, una de las, Trump insistió en quey que será el país vecino el que pague la infraestructura. "No quiero esperar año y medio para hacer un acuerdo con México", afirmó Trump sobre su intención de urgencia de la construcción. "México pagará por el muro. (...) Va a pasar, ya sea por impuestos o con pagos", recalcó.Trump también quiso aclarar durante su comparecencia de este miércoles quey a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa. "Mis dos hijos (Donald Jr y Eric) van a seguir llevando mi empresa de forma muy profesional, y no van a consultar nada conmigo", aclaró el próximo mandatario frente a una montaña de documentos con los que, según Trump, ha cedido el control de sus compañías.Su abogada, Sheri Dillon, explicó además que ly que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.Aunque Dillon reveló los detalles de los planes de Trump con respecto a su gran cantidad de negocios,, como se le pidió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral. "No voy a publicar la declaración de la renta porque aún la están auditando", explicó Trump. "Además, a los únicos a quienes les importa mi declaración de la renta es a los reporteros. Son los únicos que preguntan", apuntó.Pese a los ataques de Trump a los medios de comunicación, la marea de periodistas que asistió a la rueda de prensa planteó preguntas durante más de media hora, una comparecencia en la que también. "Si mis hijos hacen un mal trabajo con la Organización Trump, les diré: estáis despedidos", zanjó el empresario neoyorquino, haciendo referencia a la conocida frase de su programa de telerrealidad "El Aprendiz".