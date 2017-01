El futuro secretario de Estado de Trump critica "las actividades rusas"

El empresario Rex Tillerson, nominado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para ser su secretario de Estado y conocido por sus lazos con Vladímir Putin, emitirá alguna crítica a Moscú en su audiencia de confirmación en el Senado.



"Aunque Rusia busca respeto y relevancia en el escenario mundial, sus recientes actividades no han respetado los intereses de Estados Unidos", asegurará Tillerson ante el Comité de Relaciones del Senado, según su declaración preparada, adelantada a la prensa.Elexjefe de la petrolera ExxonMobil, mantiene desde hace más de dos décadas una amistad con Putin y ha criticado las sanciones impuestas por Estados Unidos cuando Rusia se anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea.Tillerson llamó a "tener las cosas claras sobre las relaciones con Rusia", al asegurar que ese país "presenta un peligro, pero no es impredecible a la hora de impulsar sus propios intereses".Reconoció que Moscú "ha invadido Ucrania, incluida la anexión de Crimea, y apoyado a fuerzas sirias que violan brutalmente las leyes de la guerra", por lo que "nuestros aliados en la OTAN tienen razón al alarmarse sobre la pujanza de Rusia".No obstante, fue "la ausencia del liderazgo estadounidense" lo que dejó "la puerta abierta y envió señales no intencionadas", señales "débiles o ambiguas sobre 'líneas rojas'", aseguró, en una clara referencia al incumplimiento de Barack Obama en 2013 de su promesa de intervenir en Siria si el régimen usaba armas químicas."Las palabras por sí solas no pueden acabar con una historia complicada y en ocasiones contenciosa entre nuestros dos países. Pero necesitamos un diálogo abierto y franco con Rusia sobre sus ambiciones, para que sepamos cómo trazar nuestro rumbo", argumentó."Cuando la cooperación con Rusia basándonos en intereses comunes sea posible, como la reducción de la amenaza del terrorismo, debemos explorar esas opciones", agregó.Sin embargo, "Rusia debe saber que haremos cumplir nuestros compromisos y los de nuestros aliados, y que Rusia debe rendir cuentas por sus acciones", subrayó Tillerson.