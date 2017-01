Más de cien presos continúan desaparecidos en Brasil

Más de cien presos continúan fugitivos en el estado de Amazonas, en el norte Brasil, desde que a comienzos de año se registraron en varias cárceles de Manaos, la capital regional, violentas reyertas que han dejado decenas de reos muertos, informaron este martes fuentes oficiales.



De los, las autoridades solo han capturado hasta el momento 73 internos por lo que 111 continúan huidos, según señaló en rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública de Amazonas, Sérgio Fontes.Los reclusos fugitivos(Ipat), del que huyeron 72 personas,(Compaj), ambos ubicados en Manaos.Elque duró 17 horas y en la que miembros de la facción Familia do Norte (FDN) iniciaron una cacería contra integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), que opera principalmente en el estado de Sao Paulo.El episodiotras el ocurrido en 1992 en una Casa de Detención de Sao Paulo, popularmente conocida como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos.Fontes afirmó que ante tales sucesos es "muy difícil hacer una intervención rápida (de la fuerza pública) al punto de no tener muertos" ya que "si ellos (los presos) quieren matarse, se van a matar".El secretario añadió que las armas encontradas en las sucesivas inspecciones en los presidios se deba probablemente a diferentes episodios de corrupción, los cuales están siendo investigados, junto con las muertes y las fugas notificadas., pues otras cuatro personas fueron asesinadas en la Unidad de Prisión de Puraquequara (UPP), en la zona rural de la capital amazónica, mientras que en una cárcel del estado de Paraíba hubo dos más.Asimismo, las autoridades encontraron el domingo tres cuerpos en avanzado estado de descomposición próximos al Compaj y se investiga si tienen relación con los sucesos de la semana pasada.Ese mismo día, otros cuatro reos fueron asesinados en otro motín en una prisión pública del centro de Manaos que había sido reabierta para transferir de manera provisional a cerca de 300 presos de los centros penitenciarios citados con el objetivo de garantizar su seguridad.y de otros estados con el envío de agentes de la Fuerza Nacional, un grupo de elite de carácter federal."¿Ellos solos van a conseguir resolver todo? Ciertamente no. Pero la Fuerza Nacional va a ser una fuerza para asegurar la zona ante una posible reacción", manifestó Fontes., la cual ha dejado al menos cien presos muertos en Amazonas, Paraíba y Roraima, estado último donde el viernes se hallaron otros 33 reos asesinados en la mayor cárcel de ese estado.