Los musulmanes no podrán privar a sus hijas de ir a piscinas mixtas apelando a su religión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado que no existe violación del derecho a la libertad religiosa en el caso de unos padres musulmanes residentes en Suiza que se negaron a llevar a sus hijas a las clases mixtas de natación del colegio donde estudian.



Los padres de las niñas, que, rechazaron enviar a sus hijas a las clases obligatorias de natación del centro educativo alegando que susA pesar de la advertencia del Departamento de Educación del Cantón Basle Urban de la multa a la que podrían enfrentarse en caso de no llevar a sus hijas a clase, los padres mantuvieron su negativa y en julio de 2010, las autoridades les ordenaron pagarLos padres acudieron al tribunal de apelación del Cantón de Basle Urban, que desestimó su súplica en mayo de 2011. Lo mismo ocurrió en marzo de 2012 cuando acudieron alEl caso llegó al Tribunal de Estrasburgo que ha dictado en una sentencia publicada este martes 10 de enero de 2017 que no existe violación del artículo 9 de laos sobre el derecho a laEl Tribunal Europeo de DDHH admite que el rechazo de las autoridades a contemplar una excepción en este caso es "una interferencia con la libertad de religión" pero"La escuela juega un papel especial en el proceso de integración, particularmente cuandoEl interés de los menores a una educación integral, facilitando su integración social, se antepone al deseo de los padres de excluir a sus hijas de las clases mixtas de natación", subraya.Además, añade que el interés de estas menores a asistir a las lecciones de natación no solo radica en el aprendizaje de este deporte sino, sobre todo, enAsimismo, el alto tribunal argumenta que las autoridades ofrecieron a los demandantes soluciones "muy flexibles" para que las niñas pudieran asistir a las clases y respetar al mismo tiempo sus convicciones religiosas como permitir que estas acudieran a la piscinadesde las muñecas hasta los tobillos.