Una iniciativa ciudadana para prohibir el glifosato en Europa

La Comisión Europea ha aprobado este martes el registro de una iniciativa ciudadana europea que demanda la prohibición del glifosato, cuyos organizadores deben ahora recolectar en un año un millón de firmas de al menos siete países a favor de su propuesta para obligar a Bruselas a reaccionar tres meses después.



El, que en concreto invita al Ejecutivo comunitario a prohibir, a reformar el procedimiento de aprobación y a establecerLa iniciativa, fecha desde la que. La Comisión Europea ha detallado en un comunicado que la decisión de este martes sólo incluye la admisión a trámite de la propuesta, cuyas condiciones son que la propuesta "no esté manifiestamente fuera" de sus competencias, que no es abusiva, frívola, vejatoria o contraria a los valores de la UE.Si los promotores de la iniciativa ciudadana consiguen finalmente reunir un millón de formas procedentes de siete Estados miembros,. Bruselas podría en ese caso seguir la propuesta o no hacerlo, aunque en ambos casos tendría que justificar su posición.Lautilizado en muchos herbicidas es una cuestión polémica que cuenta con la. La última autorización finalizó el 30 de junio del año pasado y, ante la falta de consenso entre los países de la UE al respecto,La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC) ha determinado que. Una opinión contraria a la postura de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que descartó que la exposición a este compuesto pueda causar cáncer, aunque propuso fijar unos niveles máximos para controlar su ingesta a través de alimentos.