El sector financiero podría perder miles de empleos por las dudas sobre el 'brexit'

El sector financiero británico podría perder más de 232.000 puestos de trabajo si se prolonga demasiado la incertidumbre sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, advirtió este martes el responsable de Bolsa de Londres (LSE).



En una intervención ante la Cámara de los Comunes, el consejero delegado de LSE, Xavier Rolet, aseguró que la falta de claridad sobre el 'brexit', donde se podrían perder hasta dos tercios del total de la cifra estimada.", recalcó Rolet, al citar un informe elaborado por la firma EY para la Bolsa de Londres.El análisis del directivo coincide con unas declaraciones del presidente del, Douglas Flint, quien ha afirmado que este banco, antes incluso de que el Gobierno británico concluya sus negociaciones con la UE sobre las condiciones de su divorcio.La primera ministra, la conservadoraque inicia un periodo formal de negociaciones sobre la retirada de un país comunitario del bloque europeo, para antes de finales de marzo de 2017, por lo que el Reino Unido estaría fuera de la UE en la primavera de 2019."Si ya has establecido un servicio en la UE, se puede decidir con más calma si es necesario moverse más rápidamente o no, dependiendo de cómo vayan las negociaciones", ha explicado el presidente del banco HSBC.En este sentido, Rolet confió en que Londres y Bruselas logren undesde la activación del artículo 50, para establecer unas condiciones que preserven las "fuertes relaciones comerciales" que mantienen ambas partes.Al igual que Flint, el consejero delegado de LSE pidió al Gobierno de May que clarifique en las próximas ocho o diez semanas si es posible incluir en la posición negociadora del 'brexit' la opción del citado "acuerdo transitorio" para el sector financiero británico."El ecosistema de Londres es un poco como una torre de Jenga. Nunca sabes si la extracción de una pieza pequeña tendrá un efecto nulo o un impacto dramático", apuntó Flint.