Un sheriff propone que los presos construyan el muro de Trump

El sheriff Thomas Hodgson, del condado de Bristol, en el estado estadounidense de Massachusetts, ha propuesto que presos de todas las cárceles del país lleven a cabo la construcción del muro fronterizo prometido durante la campaña electoral por el presidente electo, Donald Trump.



", ha indicado Hodgson durante la ceremonia que tuvo lugar este miércoles, en la que"Aparte de aprender y mejorar sus habilidades en la construcción, el simbolismo de ver a estos presos construyendo un muro para prevenir el crimen en todas las comunidades del país y preservar las oportunidades de trabajo de los estadounidenses es muy poderoso", ha señalado.El republicano, el cual ha sido descrito por Trump como una potente medida disuasoria de la inmigración ilegal en el país., aseguró durante la campaña presidencial que, algo que las autoridades del país vecino han negado.Las autoridades estadounidenses han recurrido en numerosas ocasiones al trabajo penitenciario a pesar de que las voces críticas han aseverado que los presos no son recompensados de forma justa por la labor prestada. No obstante, los adeptos han destacado que este tipo de tareas pueden favorecer la evolución y la preparación de los presos de cara a su reinserción social.Un abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha manifestado que la propuesta de Hodgson podría vulnerar los derechos de los presos. "", ha indicado Laura Rotolo, miembro de la ACLU. "No tiene nada que ver con ayudar a los convictos ni a sus familias, tiene que ver con política", ha añadido.