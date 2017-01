Un muerto y más de 500 detenidos en México en las protestas por el 'gasolinazo'

Un policía ha muerto y más de 500 personas han sido detenidas por los disturbios que se han desatado en el marco de las protestas celebradas a última hora del miércoles en México contra la decisión del Gobierno de subir el precio de la gasolina.



Las manifestaciones contra el alza del combustible,, dependiendo del tipo, alcanzaron el miércoles un nuevo pico conpor toda la geografía mexicana, según informa la prensa local.La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha informado de que, mientras que cerca dey se registraron problemas para distribuir la mercancía en otros muchos.Por su parte, la petrolera estatal Pemex ha denunciadoque dan acceso a las terminales de almacenamiento del combustible y ha alertado de que elloy agravar el problema."En Chihuahua, la terminal sigue cerrada y en Baja California empieza el problema de abastecimiento, comienzan algunas gasolineras a tener un, ha dicho el director general de Pemex, José Antonio González, en una entrevista a una emisora mexicana.El hecho más grave ocurrió en el barrio capitalino de Tocubaya, dondepor una camioneta cuando intentaba impedir que sus ocupantes robaran la gasolina de la estación de servicio ubicada entre la avenida Observatorio y la calle Ex Arzobispado.ha sido uno de los puntos calientes de las protestas por el llamadoSolo en la capital hayregistrados en las últimas horas, según datos proporcionados por el alcalde, Miguel Ángel Mancera.El subsecretario de Gobernación, René Juárez, ha informado en rueda de prensa de que, en total,, los lugares más afectados por los disturbios.Juárez ha querido desligar estos hechos de las protestas contra el Gobierno. "Se trata de actos al margen de la ley que nada tienen que ver con una manifestación pacífica", ha afirmado. "Hacemos un firme llamado a, ha pedido.El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha ofrecido a las autoridades municipales el apoyo del Ejecutivo federal para hacer frente a esta crisis., ha escrito en Twitter.El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se ha mostrado consciente "del enojo y la molestia" causados por el 'gasolinazo' y ha confesado queha defendido quecon el ajuste económico.Además, ha aclarado que esta subida tarifaria "no es resultado de la reforma energética", sino que. "Es una medida responsable y consistente en lo que he decidido que es una prioridad de nuestro Gobierno", ha sostenido.