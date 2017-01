Miles de personas regresan a Alepo a pesar de las bajas temperaturas y la destrucción

Miles de personas están regresando a la ciudad siria de Alepo a pesar de las bajas temperaturas y de la "indescriptible" destrucción, según ha informado el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Sajjad Malik, que ha alertado de que en los últimos días han llegado a la localidad unas 2.200 familias.



"La gente está llegando al este de Alepo para ver el estado de sus negocios y de sus casas.", ha señalado Malik, que ha manifestado que los civiles que regresan se enfrentan a unas condiciones de vida muy duras."Hace un frío extremo aquí. Las viviendas no tienen ventanas, puertas ni cocinas", ha manifestado. La ONU, que ha estado distribuyendo plásticos para cubrir las ventanas y sacos de dormir, ha advertido de queEl distrito de Hanano fue una de las primeras zonas de la ciudad en caer en manos de los rebeldes en 2012 y la primera en ser recuperada por el Ejército, que logró hacerse el mes pasado con el control del norte de la ciudad, lo que ha supuesto la mayor victoria del presidente sirio, Bashar al Assad, desde que comenzó la guerra hace casi seis años., tras meses de bombardeos por parte del régimen sirio y las Fuerzas Aéreas rusas,por varios convoyes organizados por el Gobierno.El, según Malik, que ha destacado que la mayor prioridad es la de conseguir que la población obtenga comida y no pase frío.y al menos unas 40.000 han podido comer pan., lo que ha permitido vacunar a 10.000 niños. La organización estima que más de 1,1 millones de personas tienen acceso a agua potable. Malik ha informado de que miles de menores, que carecían de acceso a la educación, han logrado reintegrarse.En el sector de la ciudad controlado por los rebeldes no había ningún registro de los nacimientos, las defunciones y los matrimonios. "Conocí a una mujer con cinco niños que estaba muy contenta porque ahora tiene un libro de familia y sus hijos han sido registrados como sirios", ha aseverado Malik.estructurales. "Nada nos había preparado para la escalada de destrucción que hemos encontrado aquí. Va más allá de lo imaginable", ha indicado.