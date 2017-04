El embajador británico en la UE pide tras dimitir desafiar el "pensamiento confuso" ante el 'brexit'

Rogers renunció de forma inesperadadespués de que los británicos votasen a favor del "brexit" en el referéndum del pasado 23 de junio.La dimisión de Rogers es vista por los medios como unantes del comienzo de las conversaciones con Bruselas.En su carta de dimisión remitida a sus colegas en Bruselas y que publican los medios británicos, el diplomático hace duras críticas contra el Gobierno al recalcar que los ministros necesitan escucharTambién revela que los funcionariode la Administración de Londres.En su misiva, el embajador, queuna vez que se nombre a su sustituto, advierte de que el Gobierno sólo conseguirá lo mejor para el país si "aprovecha la mejor experiencia (de personal) que tenemos"."Espero que vosotros continuéis desafiando los argumentos infundados y el pensamiento confuso y queañade."Espero que os apoyéis unos a otros en esos momentos difíciles en los que deberéis", subraya el diplomático.Además, Rogers pide a sus colegas que s" a "los políticos que nuestra gente ha elegido y estéis orgullosos de la labor esencial que desempeñamos al servir a una gran democracia".El diplomático explica que decidió dimitir ahora, en vez de esperar a terminar su periodo de servicio a finales de año, para evitar alterar el proceso de negociación sobre el 'brexit'."Es obvio de que no tiene sentido que mi puesto", escribió Rogers.Al confirmar la dimisión, el ministerio de Asuntos Exteriores británico indicó aque el diplomático "ha tomado ahora esta decisión a fin de permitir que se nombre un sucesor antes de que el Reino Unido active el Artículo 50, antes de finales de marzo".El Gobiernonombrado embajador en Bruselas en 2013 por el ex primer ministro británico David Cameron.La dimisión se produce unos quince días después de que Rogers originara una polémica al afirmar que llevaría una década cerrar un acuerdo comercial entre este país y la UE tras el 'brexit'.El diplomático fue uno de los principales asesores den en las negociaciones previas al referendo europeo de junio para modificar los términos del encaje británico dentro del bloque común.Esas negociaciones se saldaron conen lo tocante al acceso de los comunitarios al sistema de subsidios sociales británicos.Rogers fue también secretario privado el extitular de Finanzas, el conservador Kenneth Clarke, y trabajó con el ex primer ministro laborista Tony Blair.