La pista del terrorista de Estambul lleva a Siria y Kirguistán

Fuentes citadas por varios medios aseguran que el terrorista tiene nacionalidad kirguís. El Comité Nacional de Seguridad de este país asiático ha explicado que está, según publicó este martes la agencia de noticias AKI Press.El Consejo ha explicado que ha abierto un canal de comunicación con las autoridades turcas de cara a compartir informaciones, si bien, reivindicada por el grupo terrorista Estado Islámico.ha asegurado, en una entrevista a la agencia Turmush, queUna vez concluida su labor, regresó al aeropuerto, donde fue interrogado durante una hora por su parecido físico con el sospechoso.Tras unas comprobaciones,ha afirmado Mashrapov, que no tiene "ni idea" de cómo su pasaporte pudo llegar a convertirse en una de las imágenes más compartidas en Internet.La Policía turca ha detenido por ahora a más de una decena de personas por su presunta vinculación con estos hechos, las últimas seis este martes en Estambul, según una fuente de seguridad citada por la agencia oficial Anatolia. La cadena NTV también ha confirmado el arresto de dos extranjeros en el aeropuerto de Ataturk.Las autoridades no han detallado el vínculo de estos sospechosos con el ataque de Nochevieja, pero sí han dejado claro que entre ellos no está el responsable directo de la masacre.



La pista siria

La pista que siguen las autoridades lleva también aVarios medios como 'Haberturk' o CNN Turk aseguran que el sospechoso llegó a territorio turco a través de la localidad de Konya en noviembre de 2016, con su mujer y dos hijos y sin levantar sospechas.Pocos días antes del ataque, habría llegado a Estambul, si bien no estaría claro el momento de su radicalización.que supuestamente figura entre las personas arrestadas,y que desconocía la ideología terrorista de su marido, según CNN Turk.Las autoridades turcas no han revelado detalles de la investigación, pero un portavoz del Gobierno, Numan Kurtulmus, aseguró el lunes que ya estaban cerca de completar las identificaciones.